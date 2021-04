Lily Rose publie une vidéo biographique émotionnelle, “ This Is Lily Rose ”

La nouvelle vidéo de Lily Rose, «This Is Lily Rose», montre que la star de la country s’ouvre aux fans sur la route qui l’a préparée à une arrivée surprenante sur le scène country.

La vidéo raconte l’enfance de Rose remplie de musique, une famille solidaire et des années de petits boulots qui lui ont permis de laisser tomber n’importe quoi pour avoir la chance de poursuivre son rêve musical. Le mélange caractéristique de brutalité, de vulnérabilité et d’attitude de Lily imprègne l’histoire, alors qu’elle raconte les risques qu’elle a dû prendre et les erreurs dont elle a appris tout en poursuivant sa carrière de musicienne.

«La batterie de ma voiture est morte, j’ai dû la faire sauter, aller chez AutoZone, acheter une nouvelle batterie. J’avais 173 $ sur mon compte bancaire et cette batterie de voiture m’a coûté 162 dollars. Le lendemain, ‘Villain’ est devenu viral et je ne livre plus d’épicerie, partage Rose.

«Je suis toujours fier de mon authenticité et de mon travail acharné.» C’est le genre d’histoire que les fans de Rose adorent, mais elle met également en valeur son écriture connective et connective qui touche aux luttes des gens qui travaillent dur partout.

Récemment nommé «un nouveau talent prometteur» par Billboard, le premier single de Rose «Villain» est devenu un succès mondial, amassant 35 millions de streams mondiaux depuis sa sortie en décembre. C’est un hymne aux accents acoustiques dédié à ceux qui sont dévorés par le chagrin et les différences irréconciliables qui rongent souvent les relations.

La voix de Rose s’inspire des stars du R&B des années 1990, et les percussions inspirées du hip-hop de la chanson et l’utilisation subtile de clichés donnent à la piste une polyvalence que ses fans sont venus célébrer. Rose est une voix unique dans la hiérarchie nationale, traitant les frontières des genres comme des invitations à explorer les limites extérieures de ses influences. «Villain» est une ballade épique, et son succès fulgurant est un signe de l’ascension continue de Rose. Il y a de fortes chances qu’elle ne se retrouve plus jamais avec 11 $ sur son compte bancaire.

Écoutez «Villain» de Lily Rose.