LIMA VS. MVP 2- No. 1 Douglas Lima (169,4) vs. N ° 2 Michael Page (170,0)

LONDRES – BELLATOR MMA 267 : Lima vs. MVP 2 sera télévisé EN DIRECT ce vendredi 1er octobre sur SHOWTIME aux États-Unis et sur BBC iPlayer au Royaume-Uni à 21h BST / 16h HE, tandis que les matchs préliminaires pourront être visionnés via les chaînes YouTube de BELLATOR MMA et SHOWTIME Sports, plus Pluto TV à partir de 18h BST / 13h HE.

BELLATOR MMA 267 PANNEAU D’AFFICHAGE PRINCIPAL : LIMA VS. MVP 2:

SHOWTIME (États-Unis) / BBC iPlayer (Royaume-Uni) / Virgin Media Two et Virgin Media Sport (Irlande)

Vendredi 1er octobre, 21 h BST / 16 h HE / 13 h HP

Événement principal des poids welters : 1 Douglas Lima (169.4) contre N ° 2 Michael Page (170.0)

Combat poids plume : n°5 Léa McCourt (145.8) contre jessica borga (145.8)

Combat poids plume : Robert Whiteford (144.8) vs. Andrew Fisher (145.8)

Combat des poids lourds légers : Luc Entraîneur (205.2) vs. Yannick Bahati (206.0)

Combat léger : Yves Landu (154,4) contre Tim Wilde (155,6)

BELLATOR MMA 267 PANNEAU D’AFFICHAGE PRÉLIMINAIRE : LIMA VS. MVP II:

Chaîne YouTube BELLATOR MMA | Chaîne YouTube de SHOWTIME Sports | Pluton TV (États-Unis)

BBC iPlayer (Royaume-Uni) | Virgin Media Two & Virgin Media Sport (Irlande)

Vendredi 1er octobre à 12 h 30 HE / 9 h 30 HP

Combat poids welters : Lewis longue (169,8) contre Michel Dubois (170.2)

Combat léger : gallon Davy (155.1) contre Kane mousa (155.2)

Combat de poids mouche : Elina Kallionidou (124,4) contre Petra Castkova (125.6)

Combat poids welters : Jack Grant (169.4) contre Nathan Jones (170.6)

Combat poids plume : Fabacary Diatta (145.2) vs. Nathan se leva (145.0)

Combat de poids de paille : Chiara penco (114.8) contre Katharina Dalisda (115.4)

Combat de poids coq : Khurshed Kakhorov (134,8) contre Jair junior (136.0)

* Le combat entre Charlie Leary et Benjamin Brander a été annulé en raison des protocoles COVID

Pour plus d’informations sur les événements BELLATOR MMA à venir, visitez BELLATOR.com.