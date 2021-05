L’iMac avec écran 5K bénéficie d’une réduction de 200 euros: le meilleur ordinateur pour travailler à la maison? | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

L’un des meilleurs modèles de PC d’Apple baisse un peu plus son prix. Deux magasins proposent l’iMac 27 “avec un écran 5K, tous deux avec livraison gratuite depuis l’Espagne.

Le lancement du nouvel iMac avec processeur M1 a suscité beaucoup d’attentes, peut-être pas tant à cause de ladite puce ou à cause de sa capacité, mais à cause du nombre de couleurs dans lesquelles il sera disponible, quelque chose d’inédit jusqu’à présent.

Cela dit, si c’est pour la puissance, la polyvalence et surtout pour l’écran, il existe un modèle iMac qui en vaut sûrement plus la peine. C’est l’iMac 27 pouces, qui avec son écran 5K a baissé de prix de pas moins de 200 euros sur Amazon, qui le vend pour 1 799 euros.

Le nouvel Apple iMac est un ordinateur tout-en-un avec un écran Retina 4K de 21,5 pouces, un processeur quadricœur Intel Core i5 à 3 GHz, une carte graphique Radeon Pro et 8 ou 16 Go de RAM. Avec un disque dur ou un SSD de 1 To.

Un autre magasin qui l’a proposé est Media Markt, pour 1899 euros, bien que le clavier magique Apple officiel soit inclus en cadeau, ce qui coûte environ 100 euros différent d’Amazon.

Dans les deux magasins, la livraison est gratuite depuis l’Espagne, bien que dans le cas de Media Markt, vous pouvez choisir la collecte gratuite dans certains de ses magasins physiques. Amazon, pour sa part, l’expédie en seulement 24 heures pour les utilisateurs d’Amazon Prime.

Graphiques Intel Core i5 et Radeon

Ces iMac sont les ordinateurs préférés des fans d’Apple qui travaillent à la maison, en particulier ceux qui se consacrent à l’édition de photos ou de vidéos, en raison de leur écran spectaculaire, mais aussi parce que équipé d’une carte graphique Radeon Pro 5500 XT, ce qui aide beaucoup lors du rendu.

Sinon, Il dispose d’un Intel Core i5 et de 256 Go de stockage au format SSD, capacité que vous pouvez connaître petit à petit, alors peut-être êtes-vous intéressé à obtenir également un disque dur externe, si vous n’en avez pas déjà un autre à la maison.

Ce sont des spécifications techniques qui le rendent plus que suffisant pour presque tout type de tâche, bien que son principal atout soit évidemment l’écran, grand et avec une résolution qui va bien au-delà de l’habituel.

Ce sont les ordinateurs portables les plus vendus d’Amazon Espagne, la principale boutique en ligne de notre pays. Les équipes au meilleur rapport qualité-prix triomphent.

Il existe de nombreux autres ordinateurs All in One qui valent également la peine, bien qu’aucun d’entre eux n’équipe macOS, un système d’exploitation qui a prouvé à maintes reprises qu’il fonctionne très bien pendant de nombreuses années, prolongeant la durée de vie utile des ordinateurs Apple.

Vous devrez mettre les accessoires vous-même, à la fois le Magic Keyboard et la Magic Mouse, bien que vous puissiez sinon connecter la souris ou le clavier de votre choix, car ils fonctionnent de la même manière même s’il leur manque certaines des touches dédiées des périphériques Apple.

