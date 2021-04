L’iMac dans diverses options de couleurs serait les stars de l’événement Apple Spring Loaded le 20 avril | La technologie

L’événement printanier d’Apple qui se tiendra le 20 avril, semble être lié à la refonte attendue de l’iMac, qui arriverait dans des couleurs différentes.

Il y a quelques jours, Apple nous a donné la surprise que ce même 20 avril, ils célébreraient un nouvel événement (Spring Loaded) dans lequel ils présenteraient certains de leurs prochains appareils géniaux et importants à lancer en 2021, et bien que nous ayons déjà spéculé sur tout. qu’ils pourraient finir par en annoncer, dans les dernières heures, la présence d’une nouvelle gamme d’iMac a gagné un peu de force.

Bien qu’Apple ait déjà lancé une page Web liée à son événement imminent qui se tiendra ce 20 avril à 19h00, heure de la péninsule espagnole, elle ne dit absolument rien sur ce qu’ils pourraient annoncer, mais les récentes fuites sur Internet expliquent clairement les choses. .

Il semble que l’annonce vedette de cet événement, coïncidant peut-être avec le printemps, soit nouvelle gamme d’iMac dans différentes variantes de couleurs. Ceci est souligné par le fuyant l0vetodream, ce qui semble laisser entendre que lors de ce nouvel événement Apple, nous verrons l’iMac repensé avec diverses options de couleur.

🧐 pic.twitter.com/D2kgGH7T1l – 有 没有 搞 措 (@ L0vetodream) 17 avril 2021

Dans le tweet, nous pouvons voir le logo (coloré) qu’Apple utilisera pour cet événement du 20 avril, ainsi qu’une photo de la ligne (colorée) de l’iMac G3.

Si ces informations s’avéraient vraies, l’iMac repensé serait plus proche que jamais même si elles n’étaient pas attendues comme une annonce avant l’événement des développeurs Apple qui se tiendra un peu plus tard.

Ces rumeurs coïncident avec celles de l’analyste en fuite et en technologie Jon Prosser, qui prévoyait déjà que le prochain iMac arriverait avec plusieurs options de couleur au choix, inspirées de la ligne iMac G3 susmentionnée. Ces nouveaux iMac auraient une refonte majeure par rapport aux dernières itérations, ce qui les ferait ressembler beaucoup plus au Pro Display XDR. Cela signifie qu’ils offriraient des lunettes plus minces se traduisant par des écrans plus grands, mais sans augmenter la taille globale du produit.

Apple a également interrompu différents modèles d’iMac dans sa boutique officielle ces derniers mois, prévoyant que l’annonce d’une nouvelle gamme d’iMac serait très proche dans le temps et qu’elle devrait être annoncée ce printemps pour une disponibilité imminente.