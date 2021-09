L’iMac de 2021 est en promo : il bénéficie d’une remise de 270 euros et son prix est moins cher que jamais | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Vous rêvez du nouvel iMac de 2021 ? Si la réponse est oui, faites attention car cette offre vous intéresse. Amazon l’a abaissé et vous pouvez désormais l’acheter moins cher que jamais avec une remise de 270 euros.

Au printemps dernier, Apple a présenté le nouvel iMac de 2021, un ordinateur de bureau au design coloré inspiré de l’esprit du légendaire iMac G3. Cette apparence originale et optimiste, associée aux bonnes performances de la puce M1, a permis à ceux de Cupertino de gagner le cœur des utilisateurs avec leur nouveau PC.

Le prix élevé est le principal obstacle qui signifie que beaucoup de gens ne l’ont pas encore acheté. Mais Amazon est venu résoudre ce problème : il l’a abaissé et vous pouvez maintenant acheter l’iMac 2021 moins cher que jamais pour seulement 1 399 euros.

Le prix officiel de cet équipement dans l’Apple Store officiel est de 1 669 euros, de sorte que grâce à cette promotion vous économisez 270 euros. C’est le prix le plus bas que vous ayez eu jusqu’à présent, c’est donc une excellente occasion de l’acheter moins cher.

Le meilleur tout-en-un d’Apple avec un écran 4,5K de 24 pouces, un processeur Apple M1 à 8 cœurs, un SSD et avec une épaisseur inférieure à l’iPad d’origine.

Concrètement, le modèle proposé est celui qui a CPU et GPU à 8 cœurs et 256 Go de stockage interne. Si, pour une raison quelconque, cette capacité est insuffisante et que vous avez besoin de plus, la version avec 512 Go est également à prix réduit et vous pouvez l’acheter pour 1 699 euros, 200 euros moins cher que dans l’Apple Store.

Le nouvel iMac de 2021 est le PC Apple dont vous avez besoin pour diverses raisons. Il s’agit d’un ordinateur de bureau où tout le matériel est intégré au moniteur 24 pouces, et comme il est extrêmement fin, vous pouvez le placer sur n’importe quel bureau.

Bien que son design audacieux soit la caractéristique qui attire le regard au premier coup d’œil, l’esthétique ne fait pas tout et offre une bonne note en termes de performances. Dans notre analyse de l’iMac (2021) avec M1, nous avons pu constater que les résultats informatiques d’Apple sont plus que satisfaisants et qu’il peut se targuer d’avoir une puissance hors du commun.

La qualité de l’écran 24 pouces avec une résolution de 4.5K et la technologie True Tone nous a également agréablement surpris, ainsi que la qualité du son et des micros.

Une autre raison intéressante de saisir cette opportunité pour acheter l’iMac M1 moins cher que jamais (2021) est que c’est un investissement rentable. Les ordinateurs Apple perdent lentement de la valeur, vous pouvez donc récupérer une bonne partie de ce que vous avez payé si vous le vendez d’occasion à l’avenir.

