L’iMac, l’iPad Pro et l’Apple TV 4K arrivent dans les magasins avec des vitrines vibrantes

Les Apple Store sont ouverts et invitent les clients à se familiariser avec le nouvel iMac 24 pouces, l’iPad Pro avec M1 et l’Apple TV 4K de nouvelle génération. À certains endroits, de nouvelles fenêtres personnalisées mettent en évidence le spectre des couleurs de l’iMac sous tous les angles.

Des modèles d’affichage iMac aux teintes vibrantes se déploient sur une table rétroéclairée dans un certain nombre d’Apple Store. Le script 3D classique lisant «bonjour» rappelle l’origine du Mac. La couleur est de retour, et les Apple Store sont également ouverts pour les achats en magasin dans de nombreux pays et le ramassage des commandes en ligne ailleurs.

Il y a beaucoup de nouveautés à explorer dans chaque Apple Store, avec les sept couleurs iMac disponibles à comparer et à essayer dans la plupart des endroits, en vitrine ou non. L’iPad Pro avec M1 occupe également le devant de la scène, associé au nouveau Magic Keyboard en blanc. Trouvez l’Apple TV 4K et le tout nouveau Siri Remote affichés dans un plateau personnalisé à la baie Apple TV +.

Si vous visitez un Apple Store ce week-end, gardez à l’esprit que les mesures de santé et de sécurité continuent d’évoluer parallèlement aux conditions locales. Apple a supprimé les contrôles de santé dans les magasins américains, mais les masques sont toujours requis pour tous les clients en dehors de l’Australie. De nombreux magasins américains autorisent désormais les achats sans rendez-vous en plus des séances de magasinage individuelles. Vérifiez l’état de votre magasin local avant de visiter.

Si vous faites vos achats à domicile, Apple propose de nouvelles façons plus accessibles d’acheter et de découvrir les derniers produits. Les sessions SignTime connectent les équipes Apple et les clients en utilisant la langue des signes. Les dernières sessions virtuelles Today at Apple enseignent les principes de base de l’iPad, du Mac et de l’iPhone en ligne. Les sept couleurs iMac peuvent être expérimentées avec AR sur le site Web d’Apple.

La fenêtre de l’iMac s’affiche à Apple Sydney. Image principale: Apple Perth City.

iMac en vert, mettant en évidence les accessoires de couleur assortie et le nouvel adaptateur secteur. Photo: lwang0708

iMac affiché dans une gamme de couleurs chez Apple Shinjuku. Photo: @hightech_cat

Les visiteurs d’Apple Sanlitun explorent l’iPad Pro avec M1. Photo: 钟文泽

