L’iMac M1 devrait voir Apple devenir le leader du marché des PC AIO

Le lancement par Apple de l’iMac M1 24 pouces devrait voir la société devenir cette année le leader du marché des PC tout-en-un (AIO), selon un nouveau rapport d’information sur le marché. Apple devrait dépasser HP en partie en raison de l’attrait du tout nouvel iMac, mais aussi en partie en raison de l’avantage d’Apple dans la chaîne d’approvisionnement des puces.

HP a réussi son succès dans les PC AIO grâce à une combinaison d’une bonne gamme de tailles, d’un design élégant et de prix extrêmement abordables …

À l’extrémité inférieure, les spécifications n’ont rien d’extraordinaire. Par exemple, le HP 24 pouces AIO offre un processeur AMD Athlon, un écran 1920 × 1080, 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go. Cependant, c’est assez bon pour les besoins informatiques quotidiens de beaucoup, et le design élégant avec des lunettes minces vendues à un prix extrêmement abordable en a fait un choix populaire.

HP propose également des AIO haut de gamme sous la forme de modèles à écran incurvé Pavilion 27 pouces et Envy 34 pouces.

Cependant, le fabricant de PC a été durement touché par la pénurie mondiale, le laissant lutter pour répondre à la demande. Une vérification rapide sur Amazon révèle que de nombreux modèles sont actuellement disponibles.

Apple, bien sûr, a l’avantage de charger TSMC de fabriquer ses propres processeurs M1, et a le poids et l’expertise opérationnelle pour avoir négocié l’approvisionnement exclusif de nombreuses autres puces. Couplé à d’autres fournisseurs se concentrant sur des puces de plus haute spécification et à plus forte marge, cela place la société de Cupertino dans une bien meilleure position que la plupart des autres.

Un rapport de Digitimes avec paywall dit que cela devrait voir Apple dépasser HP sur le marché des AIO.

Les fournisseurs de puces et de composants donnant la priorité à leurs expéditions prenant en charge des produits haut de gamme, tels que l’iMac, Apple est susceptible de dépasser HP en tant que premier fournisseur de marques de PC tout-en-un (AIO), selon des sources du secteur.

Apple ne restera cependant pas à l’abri de la pénurie de puces. La société a déclaré qu’elle avait réussi le premier trimestre en toute sécurité (T2 financier d’Apple), mais qu’elle prévoyait des pénuries.

Cook a expliqué: «Nous n’avons pas eu de pénurie de matériel au deuxième trimestre. Vous finissez par réduire tous vos tampons et vos compensations. Cela se produit tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Cela vous permet d’aller un peu plus haut que ce que nous nous attendions à vendre au début du trimestre. » Les pénuries d’approvisionnement au troisième trimestre fiscal auront principalement un impact sur les files d’attente Mac et iPad, ont expliqué Cook et le directeur financier Luca Maestri lors de l’appel. «Nous nous attendons à être dépendants de l’offre et non de la demande», a déclaré Cook aux analystes.

Un remplacement Apple Silicon pour l’iMac 27 pouces est attendu plus tard dans l’année, probablement avec une taille d’écran plus grande. L’argent intelligent serait sur un modèle de 32 pouces pour correspondre au Pro Display XDR.

