L’iMac Orange M1 affronte la mandarine G3 en comparaison générationnelle [Video]

Le nouvel iMac coloré d’Apple est maintenant largement disponible, et les premières critiques pratiques et vidéos ont filtré au cours de la semaine dernière. Maintenant, le podcasteur et historien de l’iMac Stephen Hackett a publié une nouvelle vidéo comparant l’iMac M1 orange à l’iMac G3 tangerine…

Pour ceux qui ne sont pas familiers, Stephen a une histoire riche avec l’iMac G3. En 2016, il a décidé de collectionner les 13 couleurs de l’iMac G3 et il a réussi sa mission. Après avoir terminé le travail sur ses projets avec les iMac, il les a donnés au Henry Forward Museum.

Comme l’écrit Stephen dans son article sur 512 Pixels, «personne n’a demandé cette comparaison» entre l’iMac M1 orange et l’iMac G3 mandarine, mais c’est une promenade amusante dans le passé. C’est assez impressionnant de voir toutes les différences entre les deux machines, qui marquent sans doute les débuts de nouvelles époques pour le Mac.

Regardez la vidéo complète ci-dessous et suivez plus de travail de Stephen à 512 pixels.

