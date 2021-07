L’iMac pourrait bientôt avoir un frère éloigné, les dernières rumeurs suggèrent qu’Apple travaillerait sur un moniteur avec le processeur A13 intégré | La technologie

Apple a déjà un iMac, mais il semble que cela ne suffise pas et qu’il fonctionnerait sur un moniteur comme l’Apple Pro Display avec un processeur intégré, le processeur choisi serait le A13 Bionic.

Apple n’est pas exempt de rumeurs et, même si la logique serait de penser que les nouveaux iPhones sont ceux qui retiennent l’attention, les derniers commentaires sont dirigés vers un produit qui n’existe pas encore. Et, est-ce que, des rumeurs viennent de refaire surface qui mettraient à l’honneur un écran supposé créé avec une puce Apple.

Cet écran serait, dans l’imaginaire collectif, comme un Apple Pro Display avec un processeur explicitement créé par Apple. Le processeur dont on parle est le A13 Bionic et, en plus, il aurait Neural Engine qui serait un moteur neuronal. Bien que cela puisse sembler vraiment bien, il y a de petits détails qui ne correspondent pas.

Le premier détail est qu’un écran avec son propre processeur devient un iMac et Apple a déjà ce type de produit, en fait, cette année-là, il a renouvelé la famille iMac et a inclus le processeur M1. à l’intérieur. De plus, il a complètement renouvelé le design de ces équipes pour les rendre plus modernes et attractives.

Grâce au processeur M1, les nouveaux iMac ont une réduction d’épaisseur surprenante. Il est possible que ce nouvel écran doté d’un processeur soit encore plus fin, puisqu’il n’aurait pas la même puissance qu’un iMac. Quant à la rumeur, elle est accompagnée d’un code de modèle et ce serait le J327. En ayant un code, on suppose qu’Apple devrait déjà avoir un prototype sur papier, au moins.

Ceux de Cupertino n’en ont pas parlé, comme c’est normal, ils ont gardé le silence et cela peut vouloir dire beaucoup de choses. La seule chose à faire est d’attendre plus de rumeurs ou qu’Apple fasse une présentation surprise ou une mention de ce produit lors du lancement des nouveaux iPhones, attendus à l’automne de cette année.