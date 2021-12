L’iMac Pro 27 pouces d’Apple avec mini-écran LED est attendu au printemps 2022

L’iMac Pro de nouvelle génération à écran plus grand d’Apple devrait être lancé au printemps prochain, selon un article prospectif sur les prochains appareils d’Apple rédigé par l’analyste d’affichage Ross Young.



Young dit que le nouveau ‌iMac‌ est « attendu au printemps », le printemps dans l’hémisphère Nord commençant le 20 mars et se terminant le 21 juin. Apple organise souvent un événement au printemps, nous pourrions donc peut-être voir le nouveau ‌iMac‌ sortir à l’événement annuel du printemps.

Il y avait des rumeurs d’un ‌iMac‌ avec un écran de plus de 27 pouces, mais des informations plus récentes, y compris des détails de Young, ont indiqué qu’Apple maintient la taille d’écran de 27 pouces. L’appareil utilisera un écran mini-LED similaire au MacBook Pro et prendra en charge les taux de rafraîchissement ProMotion de 120 Hz.

Pour simplifier sa stratégie de nommage, le nouveau ‌iMac‌ pourrait être appelé le « ‌iMac‌ Pro », ce qui le différencierait du ‌iMac‌ 24 pouces et le mettrait à égalité avec les machines MacBook Pro. Les nouveaux iMac 27 pouces devraient utiliser les mêmes puces M1 Pro et M1 Max que les modèles MacBook Pro 2021.

Il y a eu des rumeurs sur la transition d’Apple vers des écrans OLED pour certains Mac et iPad au lieu de mini-LED, et Young aborde également ce sujet dans son analyse. Young pense que nous ne devrions pas nous attendre à un iPad ou un MacBook OLED avant 2023 au plus tôt.

À l’heure actuelle, les prix des panneaux mini-LED d’Apple sont plus élevés que ceux des panneaux OLED similaires, mais l’adoption de l’OLED par rapport à l’adoption continue des mini-LED dépendra de la vitesse à laquelle les prix des mini-LED baisseront. Young dit que les différences de prix « seront critiques » dans la « bataille OLED contre mini-LED ».

