L’image de la banque alimentaire d’Alice Cooper provoque une frénésie amoureuse sur Internet

Alors que nous approchons des vacances, nous nous rappelons que le monde – malgré ses nombreux défauts évidents – n’est pas un si mauvais endroit après tout. Bien qu’il soit facile de se concentrer sur la menace omniprésente du coronavirus, ou sur le fait que les politiciens se livrent à des délires secrets de fromage et de vin tandis que le reste d’entre nous reste à l’écart de nos proches, il est temps comme celui-ci où brille un la lumière sur toutes les bonnes choses que la vie a à offrir devient incroyablement importante.

Et quelle meilleure personne est là pour faire cela qu’Alice Cooper ?

Internet a une fois de plus eu vent de l’affinité du rockeur de choc pour faire le bien et les médias sociaux se sont illuminés de personnes montrant leur appréciation pour Cooper. Alors, qu’est-ce qui a amené cette soudaine effusion, demandez-vous? Eh bien, une nouvelle image de Cooper qui refait surface a fait le tour de Twitter, montrant le chanteur né à Détroit en train de servir de la nourriture aux enfants dans un refuge.

Alors que beaucoup partagent leurs réflexions sur la photo, un tweet en particulier a gagné du terrain, qui dit: « Dans un monde d’Eric Claptons, soyez Alice Cooper ». Suivi de « par quoi je veux dire, ‘dans un monde où trop de gens sont irresponsables, haineux et mesquins, choisissez plutôt d’être attentionné et gentil' ».

Il semble que d’autres aient remarqué les différences polarisantes des deux musiciens, un utilisateur ajoutant « Alice Cooper servant de la nourriture pour les moins fortunés tandis qu’Eric Clapton poursuit une femme pour un CD à 13 $ ».

Si vous n’étiez pas dans la boucle actuelle de Clapton, l’histoire est vraie : il a poursuivi une femme – une veuve de 55 ans pour être exact – pour avoir mis en vente une copie pirate d’un de ses CD sur eBay pour 9,95 €. Apparemment, elle n’était pas au courant que l’enregistrement avait été fait illégalement, mais comme un véritable escroc de vacances, Clapton a gagné l’affaire, et la femme a été condamnée à payer les frais juridiques des deux parties, ce qui s’élevait approximativement à 2 889 £.

Il y a aussi, bien sûr, le commentaire public en cours de Clapton sur la pandémie, qui n’a pas beaucoup fait pour aider sa place en tant que l’une des personnalités les plus controversées du monde du rock.

Bien que la photo de Cooper ait déjà été publiée, les fans en profitent pour partager leurs histoires personnelles sur le musicien de 73 ans. Un utilisateur a écrit « Vivre en Arizona au cours des 32 dernières années, il est souvent dans les parages et c’est un gars très attentionné et compatissant qui sert toujours la communauté. Et toujours sur le bas. Il ne le fait pas pour la séance photo. Il le fait c’est parce que c’est vraiment un gars sympa ».

Un autre lit : « Alice Cooper est un phare de positivité et c’est une superbe photo. Je sais aussi qu’il le ferait sans chercher aucune reconnaissance d’éloge. Je pense que mentionner Eric Clapton apporte une certaine négativité à l’histoire qui n’a aucun rapport avec cela un ».

Alex Skolnick de Testament a même pesé sur la fête de l’amour, tweetant le 20 décembre, « Une fois présenté comme une menace pour la société polie, [Cooper] s’avère être un citoyen décent et exceptionnel alors que tant de soi-disant « citoyens modèles » des écoles, des églises, des entreprises et surtout de la politique, sont comme les personnages maléfiques de ses chansons. »

Pour ajouter plus de douceur au personnage déjà saint de Cooper, il organisait en fait une fête annuelle pour les enfants défavorisés dans son restaurant désormais fermé à Phoenix, Cooper’s Town. Il organise également la collecte de fonds annuelle Christmas Pudding pour les jeunes défavorisés.

Regardez l’image ci-dessous:

Dans un monde d’Eric Claptons, soyez Alice Cooper. pic.twitter.com/2eUnvqQtE020 décembre 2021

Ce que je veux dire, « Dans un monde où trop de gens sont irresponsables, haineux et mesquins, choisissez plutôt d’être attentionné et gentil. » YMMV.21 décembre 2021

Alice Cooper sert de la nourriture pour les moins fortunés tandis qu’Eric Clapton poursuit une femme pour un CD de 13 $… pic.twitter.com/mJTexjAyDz19 décembre 2021

Vivant en Arizona depuis 32 ans, il est souvent présent et c’est un gars très attentionné et compatissant qui sert toujours la communauté. Et toujours sur le downlow. Il ne le fait pas pour la séance photo. Il le fait parce que c’est vraiment un gars sympa.20 décembre 2021

Alice Cooper est un phare de positivité et c’est une superbe photo. Je sais aussi qu’il ferait cela sans chercher aucune reconnaissance ou éloge. Je pense que mentionner Eric Clapton apporte une certaine négativité à l’histoire qui n’a aucun rapport avec celle-ci. 21 décembre 2021

Autrefois présenté comme une menace pour la société polie, #alicecooper s’avère être un citoyen décent et exceptionnel alors que tant de soi-disant « citoyens modèles » des écoles, des églises, des entreprises et surtout de la politique, sont comme les personnages maléfiques de ses chansons. https://t.co/l3SUWeb4Rk https://t.co/qaVpDKxTDi20 décembre 2021

