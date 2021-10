L’image de No Way Home confirme un spoiler fou

Spider-Man: No Way Home est dans moins de deux mois. Et il semble que Sony et Marvel commencent lentement leur dernière campagne marketing avant la première du film. Certaines rumeurs disent que les studios pourraient retarder la date de sortie. Si tel est le cas, la deuxième bande-annonce et le blitz marketing connaîtront également des retards. Mais, près de deux mois après que Sony a publié la première bande-annonce de No Way Home, nous avons de nouvelles images officielles à regarder. C’est une gracieuseté du magazine Empire, qui a publié les couvertures de son numéro de décembre. Nous avons déjà expliqué que les deux couvertures sont ce qui se rapproche le plus de la véritable affiche de No Way Home.

Le magazine ne s’est pas arrêté là avec les taquineries, publiant de toutes nouvelles images No Way Home du film qui n’étaient présentées nulle part ailleurs auparavant. Comme les couvertures, ce sont des images que Sony et Marvel ont approuvé pour être diffusées dans la nature. Et nous pourrions envisager une autre confirmation indirecte du grand spoiler No Way Home dont tout le monde a parlé. Nous vous préviendrons que les spoilers nous attendent, mais vous les avez sans doute déjà vus au moins une dizaine de fois.

Le spoiler No Way Home que tout le monde connaît

Nous avons entendu il y a des mois que Spider-Man: No Way Home sera un film multivers où trois variantes de Spider-Man combattront les Sinister Six. Rapport après rapport, il a été prouvé que Tobey Maguire et Andrew Garfield reprendront leurs rôles des anciens films Spider-Man de Sony.

Ensuite, Alfred Molina a déclaré qu’il jouerait effectivement Doc Ock dans No Way Home, révélant que son personnage est le même que les films Raimi. L’acteur a poursuivi en expliquant que Doc Ock voyagerait entre les réalités, et c’est pourquoi nous le verrons dans No Way Home.

Sony et Marvel ont sorti la première bande-annonce de No Way Home, qui mettait en vedette Doc Ock, et taquinait quatre autres méchants de Sinister Six. Les bandes-annonces ne nous ont montré que Spider-Man de Tom Holland. Mais peu de temps après, nous avons vu plusieurs images No Way Home que Sony a confirmées via des avis de droit d’auteur. Ils ont montré Maguire et Garfield dans des costumes de Spider-Man. L’une était une image et une vidéo de Garfield dans laquelle tout le monde parlait de No Way Home. Les fuites ont fait l’actualité, Garfield étant à peine capable de nier son implication dans le film.

Que vous l’aimiez ou non, vous avez peut-être découvert ce gros spoiler dans les interviews de Garfield. Remarquez que ces interviews n’avaient rien à voir avec le MCU ou No Way Home, pour commencer. Sony et Marvel reconnaîtraient le grand spoiler No Way Home dans la deuxième bande-annonce à venir. La nouvelle vidéo devrait présenter les trois acteurs de Spider-Man et tous les méchants.

Image de Spider-Man : No Way Home du magazine Empire. Source de l’image : Empire

Spider-Man apparaît dans de toutes nouvelles images

La deuxième bande-annonce est censée casser Internet. Mais en attendant, Empire est sorti avec les nouvelles images No Way Home.

L’un d’eux montre Spider-Man fuyant Doc Ock. Le méchant utilise les tentacules pour ramasser les voitures à gauche et à droite, et éventuellement les lancer sur le super-héros. Spider-Man a le masque sur cette image, nous ne savons donc pas quelle version de Spider-Man s’exécute vers la caméra.

C’est vraiment la deuxième image de No Way Home qui nous intéresse le plus. Comme vous le verrez ci-dessous, Peter Parker de Holland porte un costume différent dans celui-ci, et il est dans une position de combat emblématique que nous avons déjà vue d’autres Spider- Hommes.

Peter a l’air assez sérieux et son visage a l’air d’avoir reçu une raclée. C’est un indice énorme sur cette photo. Pourquoi aurions-nous même cette scène dans l’avant-première ? Bien sûr, le monde sait qui est Peter Parker, mais cela signifie-t-il qu’il abandonnerait le masque ?

Image de Spider-Man : No Way Home du magazine Empire. Source de l’image : Empire

Une explication possible

Le masque n’est pas seulement destiné à cacher son visage au public. Il offre également une protection. Le Spider-Man du MCU porte des combinaisons plus avancées que les autres. Cette combinaison utilise une technologie créée par Tony Stark (Robert Downey Jr.) et Parker. Par conséquent, la combinaison et le masque agissent également comme une armure – et ils sont fabriqués avec des nanotechnologies.

Comme nous l’avons vu dans Infinity War et Endgame, les combinaisons nano peuvent se régénérer jusqu’à un certain point. Même si une partie de la combinaison est détruite, elle peut être automatiquement reconstruite. Sur la photo ci-dessus, la combinaison semble intacte. Il ne manque que le masque. Nous ne faisons que spéculer à ce stade. Cela pourrait être un costume différent, et il pourrait y avoir une autre explication valable pour le masque manquant.

Mais il n’y a qu’une seule raison pour que ce Peter Parker enlève ou désactive le masque au combat. Le public doit savoir qui est Peter Parker. Même s’ils portent tous des costumes Spider-Man distincts, cela pourrait ne pas suffire à les distinguer. Il y aura des scènes de bataille complexes avec une action rapide. Nous aurons deux ou trois versions de Spider-Man qui travailleront ensemble pour combattre les méchants. C’est probablement à ce moment-là que nous les verrons sans masque afin de pouvoir les identifier facilement.