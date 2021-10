L’image des investissements s’éclaircit – The Financial Express

La hausse des taux d’intérêt ne devrait pas dissuader les promoteurs d’emprunter car les retours sur investissement sont susceptibles d’être bons, grâce à de meilleures infrastructures

Le bavardage sur les investissements devient de plus en plus fort avec des dépenses significatives attendues au cours des quatre à six prochains trimestres. CRISIL estime que les investissements dans l’industrie pourraient augmenter de 30 % au cours de l’exercice 22-24, grâce à un coup de pouce du programme PLI (incitation liée à la production). Le PLI, dans 13 secteurs, pourrait potentiellement générer des investissements d’une valeur de Rs 2,2 lakh crore sur 3-4 ans, estime CRISIL. En effet, même si l’utilisation des capacités est inférieure à 70 %, il existe une multitude de facteurs qui ont préparé le terrain pour des investissements significatifs.

Au premier rang de celles-ci figure la reprise brutale et quelque peu inattendue de l’immobilier résidentiel. Grâce aux changements de mode de vie, à la stagnation des prix des actifs et aux faibles taux d’intérêt, la demande de logements a connu une augmentation sans précédent après la deuxième vague, laissant les stocks sur plusieurs marchés épuisés. Une analyse de Jefferies révèle qu’après un cycle de baisse prolongé entre 2012/13 et 2020/2021, on assiste à une hausse avec une hausse visible des volumes et des prix. Une tendance à la hausse de l’immobilier, avec ses multiples liens, pourrait amener les fabricants d’une gamme de produits à revoir leurs plans d’expansion. Le deuxième grand facteur qui relancera les investissements est l’essor de l’économie numérique.

Les secteurs du commerce électronique et des start-up, financés par des capitaux étrangers, fournissent de l’emploi en grand nombre, tant aux cols blancs qu’aux cols bleus. Cela crée du pouvoir d’achat et va relancer la demande des consommateurs qui s’est quelque peu ralentie depuis quelques années. Le secteur informatique continue d’embaucher en grand nombre. En effet, la grande ruée vers les voitures neuves est une preuve de pouvoir d’achat.

Certes, les entreprises peuvent attendre une meilleure visibilité à la demande. Mais beaucoup se sont lancés. Plusieurs sidérurgistes, par exemple, ont annoncé des plans d’expansion ; les fabricants de biens d’équipement ont également enregistré des commandes d’équipements électriques, de protection de l’environnement et d’économie d’énergie. Le fait est que les entreprises sont en meilleure forme qu’elles ne l’ont été depuis des années. Les flux de trésorerie se sont améliorés au cours de l’EX21 avec des bénéfices nets pour un échantillon de près de 2 000 entreprises en hausse de 50 %. Compte tenu de la reprise rapide, ils pourraient faire presque aussi bien l’année en cours. De plus, ils sont beaucoup moins endettés qu’ils ne l’étaient il y a un an.

Selon Credit Suisse, la part de la dette avec une couverture des intérêts inférieure à un est tombée à environ 32% (hors automobile) au cours des quatre derniers trimestres, la meilleure lecture des sept dernières années. De plus, les banques résistent bien, avec des dommages moins importants que prévu à leurs bilans dus à la pandémie. Ils seront bien sûr beaucoup plus prudents cette fois-ci, surtout lorsqu’ils prêtent à des projets d’infrastructure à longue gestation et d’autant plus si les promoteurs ne sont pas en mesure d’apporter des capitaux suffisants.

De leur côté, les groupes d’entreprises de taille moyenne, dont certains se sont brûlés les doigts la dernière fois, seront probablement handicapés par le manque de fonds propres pendant encore quelques années. En tant que tels, ce sont les grands groupes commerciaux, comme Tatas et Birlas, qui devraient ouvrir la voie à l’expansion des friches industrielles. La hausse des taux d’intérêt ne devrait pas dissuader les promoteurs d’emprunter car les retours sur investissement sont susceptibles d’être bons, grâce à de meilleures infrastructures.

