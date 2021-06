L’image du capitaine du Danemark qui fait bouger le football

13/06/2021 à 02h43 CEST

Simon Kjaer, le capitaine de l’équipe nationale du Danemark, a été l’un des protagonistes de l’épisode dramatique que son équipe a connu lors du match de l’Eurocopa contre la Finlande. L’évanouissement soudain de Christian Eriksen a surpris ses coéquipiers, mais Kjaer a répondu rapidement. Il s’est approché d’Eriksen et l’a empêché d’avaler sa langue, le plaçant dans la position nécessaire pour que l’assistance médicale intervienne. Il a ensuite rejoint le reste de l’équipe pour empêcher les caméras d’enregistrer la souffrance d’Eriksen et enfin, dans l’une des images les plus choquantes de l’après-midi, a rassuré sa copine, Sabrina Kvist Jensen, qui était sur le terrain. Des gestes qui lui ont valu les applaudissements unanimes de toute la planète football. Les deux footballeurs jouent pour Milan, Eriksen pour l’Inter et Kjaer pour Milan.