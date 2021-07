« L’image » du mécanicien a besoin de résurrection : Nikunj Sanghi, président, ASDC

in

Nikunj Sanghi, président, Conseil de développement des compétences automobiles

Les emplois tels que les mécaniciens automobiles et les techniciens ne sont toujours pas ambitieux. Ceci, dit Nikunj Sanghi, est l’un des plus grands défis de l’ASDC. « Nous ne pouvons attirer que les personnes qui n’ont pas d’autre choix », dit-il. Dans une interview avec Vikram Chaudhary de FE, il ajoute qu’à moins que ces emplois ne deviennent ambitieux, ils n’attireront jamais les bons talents, et que « l’image » du mécanicien est en train de ressusciter. Extraits :

Quelle était l’idée derrière la création de l’Automotive Skills Development Council (ASDC) ?

L’ASDC a été créé parce que l’industrie automobile craignait que les étudiants sortant des ITI et d’autres établissements d’enseignement ne soient pas prêts pour l’industrie. De plus, le programme qu’ils suivaient n’était pas ce dont l’industrie avait besoin. L’industrie a déclaré qu’elle devait déployer beaucoup d’efforts, à la fois en termes de temps et d’argent, pour préparer ces étudiants à l’industrie.

Lorsque l’ASDC a commencé à fonctionner, nous avons discuté avec les fabricants de composants (représentés par l’ACMA), les constructeurs automobiles (SIAM) et les distributeurs (FADA) sur les types de postes disponibles, le type de formation dont les gens ont besoin, etc.

L’ASDC assure-t-elle des emplois ?

Notre objectif est de préparer les gens à l’industrie; nous ne garantissons pas les emplois. Mais de plus en plus de personnes trouvent un emploi parce que notre industrie est très connectée ; nous savons ce que veut l’industrie et nous formons des étudiants aux postes dont l’industrie a vraiment besoin.

De plus, nous ne formons pas les gens directement ; nous avons des partenaires de formation qui dispensent des cours de courte durée de deux semaines à une quinzaine de semaines. Une fois la formation terminée, nous évaluons la candidate, et si elle réussit, nous remettons un certificat approuvé par le NSDC et les trois associations automobiles, et cette candidate peut ensuite postuler pour un emploi.

Formez-vous également des personnes à l’entrepreneuriat?

Nous les conseillons sur les prêts, notamment les prêts Mudra (les banques nationalisées proposent des prêts Mudra). L’entrepreneuriat fait partie de leur formation, en particulier dans les cours de 16 semaines. Nous leur expliquons comment devenir entrepreneur, comment enregistrer leur entreprise, etc.

Des compétences telles que menuisier ou plombier, nous l’avons vu, ne sont pas vraiment ambitieuses. Dans quelle mesure les emplois tels que mécanicien automobile ou technicien sont-ils ambitieux ?

Pour le moment, ces emplois ne sont pas ambitieux, et c’est l’un de nos plus grands défis. À moins que ces emplois ne deviennent ambitieux, ils n’attireront jamais les bons talents. Actuellement, nous n’attirons que des talents qui ne trouvent pas d’autre option. Ce que nous essayons de faire, c’est d’acquérir des compétences futures, telles que l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique, le marketing numérique, le développement de contenu numérique, les véhicules électriques, etc. Les compétences futures rendront ces emplois ambitieux.

Nous œuvrons également pour l’emploi mondial des personnes que nous formons ; par exemple, nous travaillons avec l’Allemagne et le Japon et essayons de développer des techniciens pour ces pays. Cela a pris du recul en raison de Covid-19, mais il y a une énorme demande de techniciens à travers le monde. Cela rendra les emplois de technicien automobile très ambitieux.

En raison de BS6, les véhicules sont devenus très avancés. Les techniciens existants doivent-ils être perfectionnés ?

Parfois, vous devez savoir comment utiliser un ordinateur pour réparer un véhicule BS6 (ce n’est pas seulement un appareil mécanique, mais il est devenu électromécanique). Les techniciens doivent maîtriser les compétences en électronique, mécanique et électrique pour entretenir les véhicules BS6. En partenariat avec des équipementiers et des prestataires de formation, nous améliorons les compétences des mécaniciens et techniciens routiers et avons déjà formé environ 50 000 personnes.

Qu’est-ce qu’un OEM gagne à former des mécaniciens de bord de route ?

Les mécaniciens de bord de route sont les ambassadeurs de la marque d’une entreprise; beaucoup de gens demandent aux garagistes quel véhicule acheter et décident en fonction de leurs conseils.

En outre, il est de la responsabilité sociale des équipementiers de garder les mécaniciens de bord de route employés, car ces derniers sont au service des équipementiers depuis des décennies.

