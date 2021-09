L’image promotionnelle de Batman offre un nouveau look à Catwoman de Zoe Kravitz .

in

Avec une nouvelle bande-annonce qui sera dévoilée au DC FanDome le mois prochain, le site officiel de l’événement virtuel a partagé une image promotionnelle de Le Batman qui présente un nouveau regard sur Selina Kyle de Zoe Kravitz sous son apparence de Catwoman. Jetez un œil à l’image promotionnelle ici, et qui sait – avec Batman Day – nous aurons peut-être plus de révélations à un moment donné aujourd’hui…

Le Batman voit Robert Pattinson (Le phare) enfilant la cape et le capuchon en tant que Bruce Wayne/Batman aux côtés de Zoe Kravitz (De gros petits mensonges) comme Selina Kyle/Catwoman, Colin Farrell (bêtes fantastiques et où les trouver) comme Oswald Cobblepot/Le Pingouin, Paul Dano (Évadez-vous à Dannemora) comme Edward Nashton/The Riddler, Jeffrey Wright (Westworld) comme Jim Gordon, Andy Serkis (Guerre pour la planète des singes) comme Alfred Pennyworth, John Turturro (Le grand Lebowski) comme Carmine Falcone, Alex Ferns (Tchernobyl) en tant que commissaire Pete Savage, Con O’Neill (Mensonges ordinaires) en tant que chef Mackenzie Bock, Peter Sarsgaard (La tuerie) comme Gotham DA Gil Colson et Jayme Lawson (Adieu Amor) comme Bella Real.

La sortie de Batman est prévue pour le 4 mars 2022.

