L’image virale de Leo Messi face à l’Uruguay

11/10/2021 à 18:34 CEST

Lors du match contre l’Uruguay, une image qui ne surprend plus personne a été revue, Messi avec le ballon devant et 7 footballeurs « Charruas » attendant ce que le « 10 » ferait. Leo continue d’intimider les défenses rivales et plus encore, quand après cette situation le ballon finit à l’intérieur du but.

C’est ainsi qu’est né le 3-0 de l’Argentine. Messi, après avoir cherché des options parmi la défense dense, a trouvé Lo Celso, ouvert dans le groupe et sans marque, qui a réussi à mettre une balle parfaite à Lautaro pour l’envoyer au bas des collants.

Ce n’est pas la première fois, ni sûrement la dernière, que nous verrons Leo « jouer » avec la défense rivale. Une autre merveille le jour où il a inscrit son 80e but avec l’albiceleste.