L’image virale d’un Mercadona qui ne cesse d’applaudir tout le monde | La vie

De nombreuses personnes manifestent leur solidarité pour acheter la banane canarienne dans les terminaux de magasins comme Mercadona, augure qu’il s’agit d’un produit qui pourrait disparaître pendant quelques jours car il n’est pas réapprovisionné.

L’éruption du volcan La Palma est un événement mondial, mais loin d’être une situation pouvant attirer les touristes ou les curieux, il s’agit d’une véritable catastrophe économique et sociale qui aura des conséquences à très long terme sur l’économie des îles. .

Et l’un des produits les plus célèbres des îles Canaries est la banane des îles Canaries, un aliment très riche en protéines qui, de nos jours, s’épuise pratiquement dans les terminaux de nos magasins, non seulement à cause de la popularité de cet événement, mais aussi parce que beaucoup savent déjà ce qui va se passer.

Et c’est qu’en ce moment, la production de bananes aux îles Canaries est au minimum, non seulement à cause de la pluie de cendres qui gâte tous les bananiers, mais aussi à cause de l’irrigation. A cela s’ajoute le manque de communication routière qui empêche ce produit d’être disponible avant qu’il ne soit trop tard.

Bien ! pic.twitter.com/AnpfYkv8Ii – Q*Bert (@Cotidianeous2) 25 septembre 2021

Un utilisateur de Twitter a partagé une image dans laquelle deux stands peuvent être vus à Mercadona, l’un avec la banane des Canaries et l’autre avec des bananes, et où l’on voit que les gens préfèrent acheter la banane canarienne.

Le problème à cet égard est que la banane des Canaries, n’étant pas réapprovisionnée dans nos magasins en raison de la crise du volcan en éruption, disparaîtra littéralement dans les prochains jours de nombreux magasins, et si les unités arrivent, étant très peu nombreuses, votre le prix de vente augmentera de façon exponentielle.

Et le fait est qu’à la grande demande habituelle pour ce produit s’ajoutera le problème d’approvisionnement des magasins, donc si vous aimez cette friandise, il est probable que vous l’ayez très difficile à obtenir dans quelques jours.