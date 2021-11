L’imbattable Liverpool de Jürgen Klopp

11/04/2021 à 14:05 CET

Après sa victoire mercredi dernier contre l’Atlético (2-0) Liverpool a égalé sa meilleure séquence de matchs sans perdre en compétitions officielles. Depuis qu’ils ont perdu le match aller des quarts de finale de la dernière édition de la Ligue des champions contre le Real Madrid, les hommes de Jürgen Klopp ont engrangé 25 matchs d’affilée sans perdre, égalant la séquence de 1982.

Les « rouges » sont premiers de leur groupe des Champions avec une série de victoires qui les laissent mathématiquement classés premiers du groupe avec deux journées à jouer. En Premier ministre, Klopp est deuxième à seulement 3 points de Chelsea, le leader. Avec 6 victoires et 4 nuls cette saison, ils n’ont plus perdu depuis le 7 mars dernier lorsqu’ils s’étaient inclinés 0-1 à Anfield contre le relégué Fulham.

Les Dimanche à 17h30, Liverpool se rendra à West Ham à la recherche de leur 26e match sans perdre et ainsi surmonter la séquence de 1982 et continuer à agrandir la légende de ce Liverpool de Klopp. Ce ne sera pas un défi facile, West Ham est quatrième et à seulement deux points de Liverpool, dont il est l’une des sensations de cette campagne de Premier League.

Déjà classé pour les huitièmes de Ligue des champions et partant comme l’un des grands favoris pour remporter le Premier, Salah, Mané et compagnie comptent bien revenir au sommet comme ils l’ont déjà fait lors des saisons 2018-19 et 2019-20.