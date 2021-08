Limca lance une édition spéciale du Limca Book of Records

L’édition de cette année marque les 50 ans de Limca et les 30 ans du livre

Limca a lancé une édition spéciale du Limca Book of Records (LBR) alors que la marque marque le jalon des 50 ans en Inde. La nouvelle édition rend hommage aux guerriers de première ligne de Covid-19, tout en combinant les records de deux années difficiles. Il contient plus de 4 000 enregistrements avec des pages d’affichage distinctes, des infographies conviviales et des graphiques. De plus, l’édition 2020-22 comprend également des capsules « Record Rewind » d’enregistrements antérieurs et des fonctionnalités Super 30 mettant en évidence les jalons et les réalisations au cours des trois dernières décennies. La marque a un lien profond avec l’Inde, a-t-elle déclaré dans un communiqué officiel. L’évolution de la marque Limca et son nouveau positionnement reconnaissent les « faiseurs » de la vie et leur esprit implacable d’aller de l’avant, ajoute le communiqué.

« L’édition de cette année de LBR marque une étape importante : les 50 ans de Limca et les 30 ans du livre. Dès sa création, LBR a reçu une reconnaissance instantanée dans de multiples domaines et a insufflé une lueur d’espoir parmi les gens. La première édition de LBR est sortie à Mumbai en 1990 et s’est vendue à guichets fermés avec le who’s who assistant au lancement. C’est un hommage à nos prestigieux records et détenteurs de records », a déclaré Vijaya Ghose, rédacteur en chef émérite de LBR.

Cette édition parle également des guerriers verts de l’Inde dans une nouvelle section sur l’environnement et la durabilité. De plus, le livre contient également des sections sur « 100 ans de l’Inde aux Jeux olympiques », les 30 années palpitantes » et « Nos États et territoires de l’Union ». Le livre a été vendu au prix de Rs 550 pour le sous-continent indien.

Selon Arnab Roy, vice-président et chef du marketing, Coca-Cola Inde et Asie du Sud-Ouest, LBR est considéré comme une chronique complète des facettes et des succès remarquables de l’Inde. « Présenter les détenteurs de records extraordinaires a été un privilège pour nous. Limca rend hommage aux acteurs et signifie son rôle en tant qu’offre d’hydratation améliorée pour fournir un rajeunissement complet du corps et de l’énergie pour chaque situation. La marque continuera d’évoluer et d’explorer de nouvelles avenues et des associations significatives », a noté Roy.

La dernière édition de LBR présente également la mission Vande Bharat, Noccarc Robotics et les vaccins Covid19 développés par Bharat Biotech en collaboration avec le Conseil indien pour la recherche médicale et fabriqués par le Serum Institute of India.

« Malgré les interruptions et les perturbations des deux dernières années, le Limca Book of Records est de retour et célèbre un événement marquant. J’ai fait partie de ce voyage depuis la création du livre et je fais à nouveau partie de son voyage alors qu’il laisse derrière lui 30 éditions », a déclaré Thomas Abraham, directeur général de Hachette India et ancien éditeur de projet, LBR 1988-94.

