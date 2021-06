L’IMD dit que les conditions sont réunies pour le début de la mousson sur Kerela le 3 juin

“Les conditions devraient favoriser une nouvelle augmentation de l’activité pluviométrique au Kerala au cours des prochaines 24 heures. Par conséquent, le début de la mousson au Kerala devrait avoir lieu au cours de la même période”, a déclaré l’IMD. (Source de la photo : IE)

Les conditions sont réunies pour que la mousson du sud-ouest fasse son apparition sur le Kerala le 3 juin après avoir raté sa date de début normale, a annoncé mercredi le Département météorologique indien (IMD).

Il a indiqué que la répartition spatiale des précipitations s’est accrue au Kerala et que les vents d’ouest se sont renforcés dans les niveaux inférieurs du sud de la mer d’Arabie.

Selon l’imagerie satellite, il y a une augmentation de la nébulosité sur la côte du Kerala et le sud-est de la mer d’Arabie. « Les conditions sont susceptibles de favoriser une nouvelle augmentation de l’activité pluviométrique au Kerala au cours des prochaines 24 heures. Par conséquent, le début de la mousson au Kerala aura probablement lieu au cours de la même période », a déclaré l’IMD.

La date normale d’arrivée de la mousson sur le Kerala est le 1er juin. L’IMD avait prédit que la mousson frapperait le Kerala le 31 mai avec une marge d’erreur de plus ou moins quatre jours. Mais le 30 mai, il a déclaré que les conditions n’étaient pas réunies pour que la mousson frappe le Kerala le lendemain. La mousson devrait être normale cette année, a déclaré l’IMD.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.