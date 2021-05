Lime Prime vous permet de réserver des vélos, sans frais de déverrouillage

Un nouvel abonnement Lime Prime vise à combler le fossé entre ceux qui utilisent suffisamment souvent les vélos électriques, les scooters ou les cyclomoteurs Lime pour justifier un Lime Pass, et ceux qui optent pour une utilisation occasionnelle de paiement à l’utilisation …

Lime offre un accès basé sur une application à une gamme de véhicules électriques personnels. Pour une location occasionnelle, vous payez 1 $ pour déverrouiller le véhicule, puis 15 cents la minute. Si vous êtes un utilisateur régulier, vous pouvez opter à la place pour un Lime Pass. Ceux-ci coûtent 16,99 $ / mois pour un maximum de cinq trajets de 30 minutes par jour, ou 29,99 $ / mois pour doubler le nombre de trajets quotidiens à 10.

Lime Prime ajoute une option intermédiaire. Payer 5,99 $ / mois évite les frais de déverrouillage, ce qui rend la conduite plus abordable pour ceux qui ont tendance à faire un certain nombre de courts trajets au cours d’un mois.

Mieux encore, vous pouvez utiliser Lime Prime pour réserver un véhicule jusqu’à une demi-heure à l’avance. L’une des plus grandes frustrations de l’application Lime est qu’elle vous montre les emplacements de votre véhicule Lime le plus proche, mais s’il vous faut plus de 10 minutes pour l’atteindre, cela peut avoir été pris au moment où vous y êtes. Lime Prime vous permet de réserver un véhicule pendant 30 minutes.

Si vous n’avez jamais eu de Lime Pass, vous pouvez obtenir gratuitement votre premier mois de Lime Prime. Appuyez sur l’icône en forme de tête dans l’application pour voir si elle est disponible dans votre pays.

L’entreprise dit qu’elle lance le programme pour encourager l’utilisation de transports respectueux de l’environnement alors que les gens recommencent à se déplacer à mesure que la pandémie s’atténue.

«Chez Lime, notre mission est de fournir un réseau de transport fiable, abordable et sans carbone qui permet aux passagers de remplacer les déplacements en voiture pour les courts trajets, et Lime Prime est une étape clé vers cet objectif.» a déclaré le président de Lime, Joe Kraus. «Nous voulons récompenser les cyclistes qui ont opté pour le Lime avec plus de commodité et un coût inférieur. Tout cela fait partie de nos efforts pour aider les villes et leurs habitants à reprendre le dessus avec la chaux et à bouger à nouveau de manière sûre et durable, alors que les restrictions relatives au COVID-19 continuent de se lever et que les gens commencent à redécouvrir tout ce qui rend les villes formidables.

Lime Prime permet en outre aux motocyclistes d’intégrer le transport sans émissions dans leur vie quotidienne, contribuant ainsi à la lutte permanente contre le changement climatique. Poussés par les cyclistes les plus actifs, les clients de Lime ont évité plus de 50 millions de déplacements en voiture, empêchant l’équivalent d’un embouteillage pare-chocs à pare-chocs de faire plus de 7 fois le tour de la Terre.