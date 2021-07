Limeade achète TINYPulse pour 8,8 millions de dollars, combinant des entreprises de technologie en milieu de travail de la région de Seattle

David Niu, PDG et fondateur de TINYPulse.

Limeade, société de technologie du bien-être des employés, a accepté d’acquérir TINYPulse, une startup spécialisée dans les sondages et les commentaires rapides des employés, réunissant deux entreprises de la région de Seattle axées sur l’utilisation de la technologie pour créer de meilleurs lieux de travail.

Limeade, basée à Bellevue, Washington, et cotée sur le marché boursier australien, acquiert TINYpulse, basée à Seattle, pour 8,8 millions de dollars en espèces, ont annoncé les sociétés lundi après-midi. L’accord comprend la possibilité de paiements supplémentaires en fonction des performances de l’activité TINYPulse dans les 18 mois suivant la clôture de l’accord.

TINYPulse, a été fondée en 2012 et a levé un total de 9,5 millions de dollars de financement en tant qu’entreprise indépendante, pour une valorisation de 70 millions de dollars lors de son dernier tour de table en 2015, selon les données recueillies par la base de données de capital-risque PitchBook.

Limeade se concentre principalement sur le service aux grandes entreprises et a vu une opportunité d’élargir sa clientèle avec l’acquisition étant donné la traction de TINYpulse parmi les entreprises du marché intermédiaire, a déclaré le PDG de Limeade, Henry Albrecht, dans une interview avec . après l’annonce.

L’accent mis par TINYPulse sur la technologie pour écouter les employés a été un facteur clé de l’intérêt de Limeade, a déclaré Albrecht.

« Au fil du temps, nous voyons de nombreuses opportunités de créer de superbes expériences pour les employés qui ont le bien-être à cœur », a-t-il déclaré, qualifiant l’écoute d’« élément central ».

Henry Albrecht, PDG et fondateur de Limeade

Tous les 70 employés de TINYPulse, principalement à Seattle et au Vietnam, devraient passer à Limeade une fois l’accord conclu. Cela inclut David Niu, le fondateur et PDG de TINYpulse ; et Dave Smith, président et chef de l’exploitation de la société.

“Limeade et TINYpulse sont deux entreprises de la région de Seattle qui se concentrent sur l’avenir du travail”, a déclaré Nui dans un communiqué. « Toute l’équipe de TINYpulse est ravie de s’unir et d’apporter nos puissantes capacités d’écoute à la chose la plus importante de toutes : le bien-être des employés.

TINYPulse a enregistré un chiffre d’affaires de 6,5 millions de dollars au cours de son exercice 2020 avec une perte ajustée de 1,2 million de dollars de bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement, selon l’annonce d’acquisition de Limeade.

Le marché plus large de l’expérience des employés est en plein essor en partie en raison des tendances déclenchées par la pandémie de COVID-19, alors que les entreprises cherchent à évaluer et à améliorer la productivité, la satisfaction au travail, l’engagement, ainsi que la santé et le bien-être généraux de leurs employés. Limeade a annoncé la semaine dernière un partenariat avec la plate-forme d’expérience des employés Viva de Microsoft.

Limeade, fondée en 2006, a fait son premier appel public à l’épargne sur l’Australian Securities Exchange en décembre 2019. La société disposait de 31,3 millions de dollars de liquidités au 31 mars, selon son appel d’investissement du premier trimestre. Son action (LME) se négocie à 0,74 sur l’ASX, en baisse de plus de 50 % depuis le début de l’année.

L’accord fait partie d’un boom des fusions et acquisitions alors que l’industrie technologique émerge de la pandémie.