L’IMF est en hausse de 800% cette semaine Crypto new media

Marginswap a été imparable cette semaine, l’IMF remontant vers son plus haut historique de 3,93 $

Marginswap (MFI) est une étoile montante dans le monde de la finance décentralisée (DeFi), permettant aux utilisateurs d’effectuer des swaps de marges croisées en utilisant la liquidité agrégée d’Uniswap et de SushiSwap. Le jeton MFI fonctionne également bien cette semaine, avec une augmentation de 800% au cours des 7 derniers jours.

Pour en savoir plus sur Marginswap et découvrir le meilleur endroit pour acheter des IMF aujourd’hui, lisez la suite.

Comment et où acheter Marginswap au Royaume-Uni et ailleurs

Marginswap peut être acheté auprès d’une plateforme d’échange de crypto ou de courtier appropriée. Choisissez parmi l’une de nos deux suggestions ci-dessous et créez un compte. Dès que vous déposez votre capital initial, vous pouvez commencer à échanger les pièces les plus populaires dès aujourd’hui. Nous conseillons aux investisseurs des IMF d’éviter les bourses et les courtiers non réglementés, car le manque de surveillance signifie que les autorités financières sont impuissantes à vous aider si votre argent est perdu ou volé.

Qu’est-ce que Marginswap ?

Marginswap est une plate-forme d’échange de marges croisées qui utilise la liquidité agrégée d’Uniswap et de SushiSwap, deux des plus grands noms de l’espace DeFi. Mais qu’est-ce que tout cela signifie? Les swaps de marges croisées permettent aux utilisateurs de déposer des garanties, puis d’emprunter des fonds supplémentaires (jusqu’à 5 fois l’effet de levier) pour échanger plus de capital qu’ils n’en possèdent réellement. Bien que cela augmente le risque, cela augmente également massivement les récompenses potentielles pour les transactions en temps opportun. Marginswap se connecte aux deux DEX, ce qui signifie que les utilisateurs ont accès aux pools de liquidités des deux en même temps – deux valent toujours mieux qu’un. Le token MFI lui-même permet aux utilisateurs de participer aux votes de gouvernance, et également de recevoir des frais d’échange via le staking.

Dois-je acheter MFI aujourd’hui ?

Compte tenu de son cas d’utilisation, il est très possible que Marginswap devienne l’un des produits les plus populaires de l’espace DeFi au cours des prochains mois et années. Il combine la liquidité d’Uniswap et de SushiSwap (ainsi que de Pangolin) et ajoute une fonction d’effet de levier sur les marges croisées. Cela donne au projet le potentiel de dépasser les principaux DEX. MFI se comporte également très bien sur le marché cette semaine, avec une augmentation de 800% sur 7 jours. Si cet élan à la hausse peut être maintenu, alors une course à un nouveau sommet historique est à prévoir. Hier, le prix a gratté 3 $, établissant une base pour défier un nouveau sommet supérieur à 3,93 $. Si le marché au sens large revient dans le vert, alors un sentiment positif pourrait alimenter un tel rallye.

Cet article est uniquement informatif – aucun de ses contenus ne doit être interprété comme un conseil financier ou d’investissement.

