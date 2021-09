L’imitation d’écorce de chien de Dan Orlovsky partagée par Mina Kimes est bonne

Un avertissement à tous les propriétaires d’animaux de compagnie : la lecture de cette vidéo vous épatera simultanément et cela pourrait faire penser à votre chien, votre chat ou tout ce que vous avez qu’un chien aboie dans votre chambre.

Parce que c’est le talent de Dan Orlovsky d’ESPN, qui a été révélé cette semaine par sa collègue Mina Kimes.

Et comme Kimes, je ne peux pas oublier à quel point cette imitation d’écorce de chien est bonne. Genre, sérieusement. Nous, ici à For The Win, l’avons testé avec mon copain Andy Nesbitt, qui a joué la vidéo et a rapporté que son chien Boogie “s’est réveillé, a regardé autour de la pièce comme ce qui se passe, puis s’est rendormi”.

Je veux dire, c’est SAUVAGE.

les gars, je pense avoir découvert le plus grand talent de @danorlovsky7 pic.twitter.com/QCk6e6OCeG – Mina Kimes (@minakimes) 14 septembre 2021

les gens pensent que c’est faux alors le voici en train de recommencer je ne m’en remettrai jamais pic.twitter.com/8FLW4EPgMp – Mina Kimes (@minakimes) 14 septembre 2021

🤷🏼‍♂️🤷🏼‍♂️🤷🏼‍♂️ https://t.co/fRFUAliV7f – Dan Orlovsky (@danorlovsky7) 14 septembre 2021

WOW. C’est tout ce que j’ai.

