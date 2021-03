L’imitation du Christ, chapitre X

Du danger du superflu des mots

Evite autant que tu peux le tumulte des hommes; car le discours sur les choses du monde, bien qu’il soit innocemment entrepris, est un obstacle, si vite nous sommes conduits captifs et souillés par la vanité. Plusieurs fois, j’aurais souhaité avoir gardé la paix et ne pas être allée parmi les hommes. Mais pourquoi parlons-nous et bavardons-nous si continuellement, voyant que nous reprenons si rarement notre silence sans quelque mal à notre conscience? Nous aimons tellement parler parce que nous espérons par nos conversations gagner un réconfort mutuel, et parce que nous cherchons à rafraîchir nos esprits fatigués par des pensées variées. Et nous parlons et pensons très volontiers à ces choses que nous aimons ou désirons, ou bien à celles que nous n’aimons pas le plus.

2. Mais hélas! c’est souvent inutile et en vain. Car cette consolation extérieure n’est pas un petit obstacle au confort intérieur qui vient de Dieu. Par conséquent, devons-nous veiller et prier pour que le temps ne passe pas sans rien faire. S’il vous est juste et désirable de parler, dites des choses qui sont destinées à l’édification. La mauvaise coutume et la négligence de notre profit réel tendent beaucoup à nous rendre insouciants de veiller sur nos lèvres. Néanmoins, une conversation pieuse sur les choses spirituelles n’aide pas un peu au progrès spirituel, surtout là où ceux qui ont une âme et un esprit apparentés trouvent leur terrain de communion en Dieu.

