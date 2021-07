L’Imitation du Christ, Livre II, Chapitre II

De humble soumission

Ne fais pas grand cas de qui est pour toi ou contre toi, mais pense seulement au devoir présent et prends soin que Dieu soit avec toi dans tout ce que tu fais. Ayez bonne conscience et Dieu vous défendra, car celui que Dieu aidera, la perversité d’aucun homme ne pourra le blesser. Si tu sais te taire et souffrir, tu verras sans doute l’aide du Seigneur. Il connaît le temps et le moyen de te délivrer, c’est pourquoi tu dois te résigner à lui. A Dieu il appartient d’aider et de délivrer de toute confusion. Souvent, il est très profitable de nous maintenir dans une plus grande humilité, que les autres connaissent et réprimandent nos fautes.

2. Quand un homme s’humilie pour ses défauts, il pacifie alors facilement les autres et satisfait rapidement ceux qui sont en colère contre lui. Dieu protège et délivre l’humble, il aime et console l’humble, à l’humble il s’incline, à l’humble il accorde une grande grâce, et quand il est abattu, il l’élève à la gloire : à l’humble il révèle sa secrets, et doucement l’attire et l’invite à lui. L’homme humble ayant reçu l’opprobre, est encore dans une paix suffisante, parce qu’il repose sur Dieu et non sur le monde. Ne comptez pas sur vous-même pour avoir profité de quoi que ce soit, à moins que vous ne vous sentiez inférieur à tous.

