L’Imitation du Christ, Livre II, Chapitre IV

D’un esprit pur et d’une intention simple

Par deux ailes l’homme est élevé au-dessus des choses terrestres, même par la simplicité et la pureté. La simplicité doit être dans l’intention, la pureté dans l’affection. La simplicité atteint Dieu, la pureté l’appréhende et le goûte. Aucune bonne action ne te sera désagréable si tu es libre à l’intérieur d’une affection démesurée. Si tu ne cherches et ne cherches que la volonté de Dieu et le bien de ton prochain, tu jouiras entièrement de la liberté intérieure. Si ton cœur était droit, alors chaque créature devrait être un miroir de vie et un livre de sainte doctrine. Il n’y a pas de créature si petite et si vile qu’elle ne nous montre la bonté de Dieu.

2. Si tu étais bon et pur à l’intérieur, alors tu regarderais toutes choses sans mal et les comprendrais correctement. Un cœur pur bouillonne dans les profondeurs mêmes du ciel et de l’enfer. Tel que chacun est intérieurement, ainsi il juge extérieurement. S’il y a une joie dans le monde, c’est certainement l’homme au cœur pur qui la possède, et s’il y a quelque part tribulation et angoisse, la mauvaise conscience la connaît mieux. De même que le fer coulé dans le feu perd sa rouille et devient tout à fait incandescent, de même l’homme qui se tourne tout entier vers Dieu est libéré de la paresse et transformé en un homme nouveau.

3. Quand un homme commence à devenir tiède, alors il craint un peu de travail, et accepte volontiers la consolation extérieure ; mais quand il commence parfaitement à se vaincre lui-même et à marcher vaillamment dans la voie de Dieu, alors il compte pour rien ces choses qui jadis lui semblaient si pénibles.

