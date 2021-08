L’Imitation du Christ, Livre II, Chapitre V

De l’estime de soi

Nous ne pouvons pas avoir trop peu confiance en nous-mêmes, car la grâce et la compréhension nous font souvent défaut. Il y a peu de lumière en nous, et ce que nous avons, nous le perdons rapidement par négligence. Souvent, nous ne percevons pas à quel point notre aveuglement intérieur est grand. Nous faisons souvent du mal et nous l’excusons pire. Parfois nous sommes mus par la passion et la comptons avec zèle ; nous blâmons les petits défauts des autres et passons sur les grands défauts de nous-mêmes. Assez rapidement, nous ressentons et comptons ce que nous portons entre les mains des autres, mais nous ne réfléchissons pas à ce que les autres portent de nous. Celui qui peserait bien et correctement ses propres actions ne serait pas homme à juger sévèrement un autre.

2. L’homme spirituel fait passer le souci de lui-même avant tout souci ; et celui qui s’occupe diligemment de lui-même garde facilement le silence sur les autres. Tu ne seras jamais spirituel et pieux à moins que tu ne te taises sur les affaires des autres hommes et que tu ne fasses pleinement attention à toi-même. Si tu penses entièrement à toi-même et à Dieu, ce que tu vois au dehors t’émeut peu. Où es-tu quand tu n’es pas présent à toi-même ? et quand tu auras tout vaincu, qu’est-ce que cela t’a servi à toi-même étant négligé ? Si tu veux la paix et la vraie unité, tu dois mettre de côté toutes les autres choses et ne regarder que toi-même.3. Alors tu feras de grands progrès si tu te gardes libre de tout souci temporel. Tu tomberas lamentablement si tu accordes une valeur à quelque chose du monde. Que rien ne soit grand, rien de haut, rien d’agréable, rien d’agréable pour toi, sauf Dieu Lui-même ou les choses de Dieu. Tenez pour vain toute consolation qui vous vient d’une créature. L’âme qui aime Dieu ne regarde rien de ce qui est au-dessous de Dieu. Dieu seul est éternel et incompréhensible, remplissant toutes choses, le réconfort de l’âme et la vraie joie du cœur.

