L’Imitation du Christ, Troisième Livre, Chapitre II – Memory Hole Blog

Ce que la vérité dit intérieurement sans bruit de mots

Parle Seigneur, car ton serviteur écoute. (1) Je suis ton serviteur; donne-moi la compréhension afin que je connaisse tes témoignages. Incline mon cœur vers les paroles de ta bouche. (2) Que ta parole se distille comme la rosée. Les enfants d’Israël disaient autrefois à Moïse : Parle-nous et nous entendrons, mais que le Seigneur ne nous parle pas de peur que nous ne mourions. Samuel le prophète, je t’en supplie humblement et sincèrement, Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. Que ne me parle pas Moïse, ni aucun prophète, mais plutôt Toi, Seigneur, qui as inspiré et illuminé tous les prophètes ; car toi seul sans eux tu peux parfaitement me remplir de connaissance, tandis qu’eux sans toi ne profiteront de rien.

2. Ils peuvent en effet prononcer des paroles, mais ils ne donnent pas l’esprit. Ils parlent avec une beauté extrême, mais quand tu te tais, ils n’allument pas le cœur. Ils nous donnent des écritures, mais Tu en fais connaître le sens. Ils nous apportent des mystères, mais Tu révèles les choses qui sont signifiées. Ils prononcent des commandements, mais tu aides à les accomplir. Ils montrent le chemin, mais tu donnes la force pour le voyage. Ils n’agissent qu’extérieurement, mais tu instruis et tu éclaires le cœur. Ils arrosent, mais tu donnes l’augmentation. Ils pleurent avec des mots, mais Tu donnes la compréhension à l’auditeur.

3. Que ce ne soit donc pas Moïse qui me parle, mais Toi, Seigneur mon Dieu, Vérité éternelle ; de peur que je ne meure et ne produise aucun fruit, étant averti extérieurement, mais non enflammé à l’intérieur; de peur que la parole entendue mais non suivie, connue mais non aimée, crue mais non obéie, ne s’élève contre moi dans le jugement. Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute ; Tu as les paroles de la vie éternelle.(4) Parle-moi pour quelque consolation à mon âme, pour l’amendement de toute ma vie, et pour la louange, la gloire et l’honneur éternel de ton nom.

(1) 1 Samuel III. 9. (2) Psaume cxix. 125. (3) Exode xx. 19. (4) Jean vi. 68.

