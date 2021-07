Limitations de stocks de légumineuses nécessaires : Nidhi Khare, secrétaire supplémentaire, Département de la consommation

« Quand nous avons vu que la disponibilité des légumineuses est un défi et que plusieurs autres pays, dont l’Afrique, sont prêts à fournir ces légumineuses, nous avons pris la décision audacieuse d’entrer en relation sur une période de plus de 5 ans afin que les agriculteurs de ces pays soient assurés de dans une mesure où il y aura un marché prêt en Inde », a-t-elle déclaré.

Nidhi Khare, secrétaire supplémentaire du Département de la consommation, a déclaré vendredi que l’imposition de restrictions sur les stocks était nécessaire pour assurer la disponibilité des légumineuses sur le marché. Le département a renforcé le système de surveillance quotidienne des prix, qui a donné un retour très précis sur le comportement des prix de gros, de détail ou même du mandi, a-t-elle déclaré.

« Nous utilisons désormais davantage de technologies pour prévoir et surveiller les prix sur tous les mandis, ce qui nous a donné la confiance nécessaire pour imposer des restrictions de stock. Bien que ce ne soit pas une étape très populaire, elle était nécessaire. Cette mesure est prise depuis quelques mois alors que nous surveillons le marché et notre objectif est de fournir des légumineuses qui sont des produits alimentaires très bon marché sans nuire au fermier ou au meunier », a-t-elle déclaré. Khare s’exprimait lors d’un webinaire organisé par l’Association indienne des légumineuses et des céréales (IPGA) et la Chambre de commerce Inde Myanmar sur le scénario Tur, Urad et Moong dans les deux pays. Khare a déclaré que le gouvernement au milieu de la pandémie en mai avait commencé à demander aux revendeurs de déclarer leurs stocks pour comprendre la disponibilité des légumineuses sur le marché. Fondamentalement, cela a aidé à vérifier la hausse attendue du prix, a-t-elle déclaré. Khare a déclaré que le gouvernement était en contact avec tous les gouvernements des États et que des mesures seraient prises pour garantir que l’imposition de limites de stock n’affecte pas négativement les agriculteurs pour la prochaine saison de semis. « Quand nous avons vu que la disponibilité des légumineuses est un défi et que plusieurs autres pays, dont l’Afrique, sont prêts à fournir ces légumineuses, nous avons pris la décision audacieuse d’entrer en relation sur une période de plus de 5 ans afin que les agriculteurs de ces pays soient assurés de dans une mesure où il y aura un marché prêt en Inde », a-t-elle déclaré.

Saurabh Kumar, ambassadeur de l’Inde au Myanmar, a déclaré que les légumineuses sont un aspect important du commerce entre le Myanmar et l’Inde. L’Inde et le Myanmar commercialisent des légumineuses depuis des années et après que l’Inde a mis en place un système de quotas à partir de 2017, les agriculteurs du Myanmar craignaient que l’Inde ne prélève pas les stocks du Myanmar. Cela peut conduire à un détournement du modèle de production au Myanmar. Par conséquent, nous avons travaillé à grande vitesse pour faire avancer le protocole d’accord entre les deux pays », a-t-il déclaré. Les agriculteurs birmans produisaient entre 250 000 et 300 000 tonnes de légumineuses, ce qui est descendu à 80 000 tonnes cette année.

L’Inde a signé un protocole d’accord avec le Myanmar et le Malawi pour importer du tur dal et de l’urad dal pour les cinq prochaines années. Le gouvernement a signé un protocole d’accord avec le Myanmar pour importer 250 000 tonnes d’urad et 100 000 tonnes de tur chaque année de 2021-2022 à 2025-2026 via le commerce privé, et un autre protocole d’accord avec le Malawi pour importer 50 000 tonnes de tur chaque année via le commerce privé pour la même période de temps.

Vatsal Lilani, directeur général d’Evertop Commodities et membre du comité exécutif de la Chambre de commerce Inde Myanmar, a souligné la nécessité d’augmenter les quantités de la quantité du protocole d’accord en plus de l’expédition directe entre l’Inde et le Myanmar. La production de Myanmar Tur en 2015 était de 300 000 tonnes et a chuté à 80 000 tonnes cette année, car les agriculteurs ne savent pas si l’Inde acceptera ces volumes. L’agriculteur du Myanmar cultive du tur depuis 20 ans et maintenant, les agriculteurs se sont concentrés sur les cultures de rente comme le sésame, le coton et le maïs qui sont très demandées par la Chine et la Thaïlande. Une fois que les agriculteurs se tourneront vers d’autres cultures, il sera difficile de les récupérer, a-t-il déclaré.

