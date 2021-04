Limite de budget de 600 000 $ pour les dommages causés par les accidents dans les courses de qualification au sprint · .

Les plans d’introduction des courses de «qualification sprint» cette année doivent se poursuivre après qu’un accord a été conclu pour permettre aux équipes de dépasser le plafond budgétaire pour payer les dommages causés par un accident.

Les équipes de Formule 1 sont limitées à une dépense maximale de 145 millions de dollars pour leurs programmes cette année en vertu du nouveau règlement financier du sport. Cette limite exclut certains articles mais inclut les dommages causés par les collisions.

Les meilleures équipes, qui ont déjà dû restructurer leurs opérations pour ramener leurs budgets sous la nouvelle limite, ont fait part de leurs inquiétudes quant au fait que les courses supplémentaires du samedi pourraient augmenter leurs coûts et les amener à dépasser le plafond.

La Formule 1 s’efforce d’introduire les courses de sprint sous une forme ou une autre depuis deux ans. Afin d’assurer le soutien des équipes pour la dernière proposition de qualification Sprint, un montage financier a été convenu pour couvrir leurs coûts.

. comprend que chaque équipe recevra un paiement de 75 000 $ de la direction de la Formule 1 par course de qualification Sprint pour couvrir les frais de participation. En plus de cela, toute équipe qui subit des dommages importants dans l’une des courses supplémentaires sera autorisée à dépenser jusqu’à 200 000 $ de plus au-delà de sa limite de budget par tour.

Pour se qualifier pour le plafonnement du budget, les équipes devront démontrer qu’une voiture a dû être réparée ou abandonnée de la course en raison des dommages subis. La F1 a l’intention d’organiser des courses de qualification Sprint à trois tours sur le calendrier de cette année, ce qui porte l’allocation totale possible par équipe à 600 000 $.

Caractéristique: la F1 a presque disputé des courses de sprint le samedi il y a 35 ans – cette fois, ce sera probablement le casEn réponse à une question de ., le directeur de l’équipe Ferrari, Mattia Binotto, a confirmé que les équipes recevront une allocation de plafond budgétaire «supplémentaire» si elles subissent des dommages lors des courses de qualification Sprint. «Je m’attends à ce que ce dont nous avons discuté et convenu à Bahreïn soit la finale [regulations], alors oui, content de ça », dit-il.

Bien que tous les détails des courses de Super Qualifications n’aient pas été annoncés, l’approbation du format devrait être une formalité. Il passera devant la Commission F1 la semaine prochaine, et devrait passer à l’unanimité, avant d’être approuvé par le Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA.

Les grands prix britannique, italien et brésilien ont été réservés pour les premières courses de qualification sprint. Lors de ces manches, une séance de qualification régulière aura lieu vendredi à la place de la deuxième pratique, et décidera de la grille de départ pour une course courte samedi. Cela établira à son tour la grille pour la course de dimanche et attribuera des points aux trois premiers.

