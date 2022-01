Limite de dépôt du Fonds de prévoyance publique Rs 3 lakh – Recommandation ICAI du budget 2022

L’ICAI a suggéré qu’une augmentation de la limite de dépôt maximale du PPF est nécessaire car il s’agit du seul régime d’épargne sûr et fiscalement avantageux disponible pour les travailleurs indépendants évalués.

Budget de l’Union 2022-2021 Attentes: L’Institut des comptables agréés de l’Inde (ICAI) a recommandé d’augmenter la limite de dépôt annuel maximum du PPF à Rs 3 lakh.

L’ICAI a suggéré qu’une augmentation de la limite de dépôt maximale du PPF est nécessaire car il s’agit du seul régime d’épargne sûr et fiscalement avantageux disponible pour les travailleurs indépendants évalués. De plus, la limite de dépôt maximale du PPF n’a pas été modifiée depuis plusieurs années. L’ICAI pense qu’une augmentation de la limite de dépôt du PPF stimulerait l’épargne nationale en pourcentage du PIB et aurait un impact anti-inflationniste.

Dans son mémorandum prébudgétaire, l’ICAI a noté que le PPF est utilisé comme moyen d’épargne par les entrepreneurs et les professionnels.

« Alors que les personnes évaluées en emploi sont obligées d’économiser 12% de leur salaire (avec une contribution correspondante des employeurs), la seule option sûre et fiscalement avantageuse disponible pour les personnes évaluées indépendantes est le PPF. D’où la suggestion d’augmenter le plafond de la contribution du PPF à Rs 3 lakhs », a déclaré l’ICAI.

« Cela peut également stimuler l’épargne intérieure en pourcentage du PIB et aura un impact anti-inflationniste », a-t-il ajouté.

LIRE AUSSI | PPF 2022 : Combien de temps faut-il pour obtenir 1 crore de Rs ?

La limite actuelle de Rs 1,5 lakh n’a pas été augmentée depuis plusieurs années et nécessite un réexamen, a déclaré l’ICAI.

« La limite monétaire révisée contribuera à augmenter l’épargne des particuliers et est nécessaire compte tenu du taux d’inflation », a-t-il ajouté.

Principales suggestions de l’ICAI

La limite annuelle de contribution au PPF doit être augmentée à Rs 3 lakh par rapport au plafond actuel de Rs 1,5 lakh. La limite maximale de déduction en vertu de la SectionCCF peut être augmentée de Rs 1,5 lakh à Rs 3 lakh. Rs 1,5 lakh à Rs 2,5 lakh pour offrir des opportunités d’épargne au grand public.

Le budget de l’Union 2022-2023 sera déposé au Parlement par le ministre des Finances Nirmala Sitharaman le 1er février 2022.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.