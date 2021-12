Limite de la section 80C de Rs 1,5 lakh épuisée? Voici comment vous pouvez encore économiser plus d’impôts pour l’exercice 2021-22

De nombreux contribuables épuisent la limite de Rs 1,5 lakh en vertu de l’article 80C et souhaitent néanmoins économiser davantage d’impôts.

La date limite pour économiser de l’impôt pour l’exercice 2021-2022 est le 31 mars 2022. À un peu plus de trois mois de la fin de votre exercice de planification fiscale pour l’année d’imposition 2022-2023, vous devriez vous lancer si vous ne l’avez pas encore fait. encore commencé le processus d’économie d’impôt.

S’il existe plusieurs options pour économiser de l’impôt dans le cadre du régime fiscal actuel, il existe également le nouveau régime fiscal (NTR) pour lequel vous avez peut-être déjà opté. Si vous avez opté pour le NTR pour l’exercice 2021-2022, même si les allégements fiscaux ne sont pas autorisés, vous pouvez toujours économiser de l’impôt, ce que nous verrons plus loin.

En attendant, si vous vous en tenez à l’ancien ou au régime fiscal actuel, les options d’économie d’impôt les plus courantes relèvent de l’article 80C de la Loi de l’impôt sur le revenu. Certaines économies d’impôt ou dépenses telles que l’investissement dans les PPF, NSC, ELSS, l’assurance-vie, y compris les frais de scolarité pour les enfants ou les remboursements du principal du prêt immobilier EMI sont les déductions fiscales dont vous pouvez bénéficier. Cependant, comme la limite supérieure est de Rs 1,5 lakh par exercice, la plupart des contribuables épuisent cette limite et souhaitent néanmoins réduire leurs impôts.

Voici quelques épargnants d’impôt autres que la section 80C pour vous aider à économiser plus d’impôt :

Compte NPS – Profiter des avantages fiscaux en vertu de la section 80CCD (1B)

Si vous avez déjà le compte NPS ou vous pouvez en ouvrir un pour économiser de l’impôt en vertu de la section 80CCD (1B). Une déduction supplémentaire pouvant aller jusqu’à Rs 50 000 est autorisée pour les contribuables salariés ou indépendants. Bien que le même montant ne puisse pas être réclamé à la fois en vertu des deux sections, la déduction en vertu de la section 80CCD (1B) est supérieure à la déduction en vertu de la section 80CCD (1), c’est-à-dire en vertu de la section 80C.

Prime d’assurance-maladie – Bénéficier d’un avantage fiscal en vertu de l’article 80 D

Avoir une couverture d’assurance maladie via un plan individuel ou Family Floater est un must pour tous les membres de la famille. La prime que vous payez même pour les parents est admissible à la déduction. Actuellement, pour ceux qui ont moins de 60 ans, la limite est de Rs 25 000. Cela inclut vous-même, votre conjoint et vos enfants et la couverture maladie peut être un Mediclaim, un Family Floater, une maladie grave, etc. La prime payée pour l’un de ces régimes est déduite du revenu brut en vertu de la section 80D.

Pour ceux qui ont plus de 60 ans, la limite est de Rs 50 000. Si le contribuable individuel et le parent ont plus de 60 ans, la déduction peut être appliquée jusqu’à Rs 1 lakh. Tout paiement effectué pour des bilans de santé préventifs jusqu’à Rs 5 000 donne également droit à un avantage fiscal, mais il doit être dans la limite globale.

Payer le loyer – Profiter des avantages fiscaux en vertu de l’article 80GG

Les travailleurs indépendants et les salariés qui ne reçoivent pas de HRA dans le cadre de leur salaire mais restent sur le loyer bénéficient d’un avantage fiscal en vertu de l’article 80GG. Ces contribuables peuvent bénéficier d’une déduction fiscale sur le loyer payé pour leur logement, sous réserve d’un plafond de 5 000 roupies par mois ou de 25 % de son revenu total pour un an ou d’un loyer réel payé supérieur à 10 % de son revenu total, selon le montant le plus bas. .

Remboursement du prêt d’études – Profiter des avantages fiscaux en vertu de l’article 80E

L’avantage fiscal sur les intérêts payés sur un prêt d’études ouvre droit à une déduction d’impôt sur le revenu lorsque le prêt est destiné à des études supérieures. Conformément à la loi sur l’impôt sur le revenu, « l’enseignement supérieur désigne tout programme d’études poursuivi après avoir réussi l’examen du deuxième cycle du secondaire ou son équivalent de toute école, conseil ou université reconnu par le gouvernement central ou le gouvernement de l’État ou l’autorité locale ou par toute autre autorité autorisée par le gouvernement central ou le gouvernement de l’État ou l’autorité locale de le faire.

Les intérêts sur les prêts contractés pour l’enseignement supérieur sont éligibles à la déduction du revenu total en vertu de la section 80E sans plafond monétaire sur les intérêts pouvant être réclamés en déduction. Le prêt doit être contracté auprès d’une institution financière ou d’un établissement d’enseignement agréé pour éduquer soi-même, ses enfants ou même son conjoint. La déduction est autorisée pour l’année d’évaluation initiale et sept années d’évaluation suivant immédiatement l’année d’évaluation initiale ou jusqu’à ce que la totalité des intérêts soit réclamée, selon la première éventualité.

Paiement des intérêts sur les prêts immobiliers – Profiter des avantages fiscaux en vertu de l’article 24

Dans un prêt immobilier EMI, la partie principale remboursée au cours de l’année est déductible en vertu de l’article 80C dans la limite de Rs 1,5 lakh, tandis que les intérêts payés sont déductibles jusqu’à Rs 2 lakh en vertu de l’article 24. L’avantage fiscal n’est disponible que si le possession de la maison est dans les 5 ans à compter de la date du prêt.

Revenus de dépôts – Profiter des avantages fiscaux en vertu de l’article 80 TTB

En vertu de l’article 80TTB de la loi sur l’impôt sur le revenu, les revenus d’intérêts provenant des dépôts sont admissibles à une déduction du revenu total brut. La limite maximale en vertu de l’article 80 du TTB est de 50 000 roupies par an. Il est important de noter que le bénéfice de la section 80TTA, qui permet une déduction des revenus d’intérêts (jusqu’à Rs 10 000) du compte d’épargne, n’est pas disponible pour les personnes âgées.

Nouveau régime fiscal – Déduction autorisée pour NPS

Dans le nouveau régime fiscal, les contribuables devront renoncer à la plupart des exonérations et déductions d’impôt sur le revenu pour bénéficier des taux d’imposition inférieurs. Cependant, une déduction importante restera disponible au profit des contribuables, à savoir l’article 80CCD (2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, 1961. L’article 80CCD (2) concerne les cotisations versées par l’employeur sur le compte de l’employé d’une pension notifiée. tel que le système national de retraite (NPS). Tous les employeurs ne contribuent peut-être pas à votre compte NPS, mais s’ils le font, les personnes salariées peuvent y gagner. On peut avoir à restructurer son package salarial si nécessaire.

