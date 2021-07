Limite de stock de légumineuses: plusieurs comités de marché du Maharashtra fermés en signe de protestation

Mohan Gurnani, président de CAMIT, a déclaré que les limites de stock ont ​​été imposées à un moment où les prix des légumineuses sont en baisse, et que la décision n’est pas dans l’intérêt des commerçants et des agriculteurs.

Les commerçants de plusieurs comités de marché du Maharashtra ont cessé d’acheter et de vendre des produits de base pour protester contre l’imposition par le gouvernement de limites de stocks de légumineuses. Les transactions à Latur, Amravati, Akola, Washim, Khamgaon et d’autres grands comités de marché dans les régions de Vidarbha et Marathwada ont été touchées car les commerçants ont cessé d’acheter des produits agricoles indéfiniment depuis lundi.

La Fédération des associations des commerçants du Maharashtra (FATM) et la Chambre des associations de l’industrie et du commerce du Maharashtra (CAMIT) Mumbai ont organisé conjointement une réunion virtuelle de représentants du commerce. Une décision a été prise d’observer un bandh symbolique d’une journée le 16 juillet contre la décision du Centre. Si le gouvernement ne retire pas sa commande, les commerçants continueront le bandh indéfiniment.

La semaine dernière, le Centre a mis en vigueur les limites de stock et les restrictions de mouvement sur les denrées alimentaires spécifiées (modification) l’ordonnance 2021, dans laquelle des limites de stock ont ​​été imposées aux grossistes, détaillants, meuniers et importateurs de légumineuses. Conformément à l’ordre, des limites de stock ont ​​été prescrites pour toutes les légumineuses sauf le moong jusqu’au 31 octobre pour tous les États et territoires de l’Union. Les grossistes peuvent stocker 200 tonnes (mais pas plus de 100 tonnes d’une même variété) tandis que les détaillants peuvent stocker un maximum de 5 tonnes. Les meuniers de Dal peuvent stocker 25 % de leur capacité installée annuelle ou les trois derniers mois de production, selon le plus élevé des deux.

Mohan Gurnani, président de CAMIT, a déclaré que les limites de stock ont ​​été imposées à un moment où les prix des légumineuses sont en baisse, et que la décision n’est pas dans l’intérêt des commerçants et des agriculteurs. Plusieurs mandis du Rajasthan sont également fermés pour protester contre cette décision, a-t-il déclaré. Sancheti, président du FATM, a déclaré qu’aucune restriction n’avait été imposée sur les importations.

Les marchands de légumineuses et les meuniers du Madhya Pradesh ont également uni leurs forces contre la décision du gouvernement. Les commerçants ont déclaré qu’imposer une limite de stockage aux légumineuses n’est ni rationnel ni pratique. Le gouvernement encourage les commerçants à acheter des légumineuses aux agriculteurs à des prix plus élevés et s’attend ensuite à ce qu’ils vendent à des prix inférieurs, selon un communiqué publié par l’Indore Grain Oilseeds Traders Association.

Les commerçants ont déclaré qu’à l’heure actuelle, les prix des légumineuses autres que les lentilles sont inférieurs au prix de soutien minimum et que, dans une telle situation, l’imposition de limites de stock n’est pas justifiée.

