Limite d’IDE dans les gestionnaires de fonds NPS augmentée à 74%

Le gouvernement a notifié vendredi une augmentation de la limite des investissements directs étrangers (IDE) dans la gestion des fonds de pension à 74% contre 49% dans le système national de retraite (NPS), ouvrant les portes à des partenaires étrangers expérimentés dans cet espace et facilitant plus de concurrence dans le segment naissant.

La limite d’investissement étranger plus élevée dans les gestionnaires de fonds de pension (GFP) fait suite à un signe de tête du Parlement en mars pour augmenter la limite d’IDE dans les affaires d’assurance à 74% contre 49%. La loi sur l’Autorité de réglementation et de développement des fonds de pension (PFRDA) lie le plafond d’IDE dans le secteur de même dans le secteur des assurances.

Quatre des sept PFM gérant le corpus NPS, à savoir HDFC Pension Management, ICICI Prudential Pension Funds, Kotak Mahindra Pension Fund et Aditya Birla Sun Life Pension Management, ont d’importants investissements étrangers. LIC Pension Fund, SBI Pension Funds et UTI Retirement Solutions sont les trois autres PFM pour NPS.

Les actifs sous gestion NPS (AUM) s’élevaient à environ Rs 6,2 lakh crore au 10 juillet 2021. Récemment, le président de la PFRDA, Supratim Bandyopadhyay, a déclaré à FE que NPS AUM pourrait augmenter de plus de 30% d’une année sur l’autre à près de Rs 7,5 lakh crore en FY22.

Pour inciter les PFM, qui facturaient un dérisoire 0,01 % en tant que frais de gestion de fonds, le PFRDA leur a récemment permis de facturer jusqu’à 0,09 % si l’AUM du PFM est inférieur à Rs 10 000 crore, 0,06 % pour l’AUM jusqu’à Rs 50 000 crore, 0,05 %. pour les AUM entre Rs 50 000-1 50 000 crore et 0,03 % pour les AUM au-dessus de Rs 1 50 000 crore.

Pour favoriser une plus grande concurrence dans le secteur des retraites, la PFRDA a également permis à un plus grand nombre de gestionnaires de fonds d’entrer dans le secteur du NPS en s’adressant au régulateur à tout moment (sur demande) au cours de l’exercice 22.

Après avoir stagné pendant plus d’une décennie, le NPS gagnait du terrain dans le secteur privé avec environ 10 lakh de nouveaux abonnés qui devraient le rejoindre au cours de l’exercice 22, avait déclaré Bandyopadhyay. Un potentiel d’économie d’impôt plus élevé et des rendements attractifs par rapport à d’autres produits traditionnels stimulent la demande de NPS. Malgré la pandémie, près de 6 lakh de nouveaux abonnés privés (employés d’entreprise et citoyens) ont rejoint le NPS en FY21, contre environ 5 lakh en FY20.

Le secteur public atteignant presque la saturation, le secteur privé, qui représentait jusqu’à présent 7% de la base totale d’abonnés, détient la clé de la croissance du NPS ainsi que de l’expansion des revenus de vieillesse pour les masses.

