Limite la cause des crevaisons au Qatar, selon Pirelli

Pirelli a déclaré que les bordures du circuit international de Losail étaient à l’origine des quatre défaillances de pneus subies lors du Grand Prix du Qatar.

Le chaos s’est ensuivi dans les phases finales de la première course de Formule 1 qui s’est déroulée au Qatar avec quatre pilotes qui tentaient d’exécuter des stratégies à un seul arrêt en creusant leurs pneus avant gauche.

Valtteri Bottas a été le premier à le faire, avec son composé moyen échouant au tour 33, tandis que Lando Norris, Georges Russel et Nicholas Latifi ont ensuite subi le même sort avant la fin de la course, le Canadien et Bottas étant contraints à l’abandon.

Les crevaisons ont été une énorme surprise, les pneus se sentant généralement bien pour les pilotes et semblant bons pour durer jusqu’à la fin de la course selon les données de l’équipe peu de temps avant qu’ils ne tombent en panne.

Pirelli a ensuite ramené les quatre pneus à leur base en Italie et a maintenant déclaré que leurs enquêtes avaient révélé que l’utilisation élevée des bordures était la principale cause des problèmes et qu’il n’y avait pas de problèmes de production ou de défauts avec les pneus.

« L’analyse en cours que Pirelli effectue sur les pneus des voitures qui ont subi des déflations lors du Grand Prix du Qatar a fourni quelques premières conclusions qui excluent tout défaut de production », indique un communiqué de la société italienne.

Mario Isola, responsable de la #F1 et de la course automobile : « Un one-stopper était marginal, nécessitant une gestion élevée des pneus. Certains conducteurs ont rencontré des problèmes : cela était probablement dû à la forte usure et aux chocs à grande vitesse contre des trottoirs agressifs. Nous procéderons à une analyse complète à Milan. #QatarGP pic.twitter.com/qKY9wc3y87 – Pirelli Motorsport (@pirellisport) 21 novembre 2021

« Sur la base des résultats obtenus jusqu’à présent, l’origine du problème est principalement due à la durée de roulage de ces pneus sur les trottoirs, à grande vitesse et avec des charges latérales et verticales considérables : une situation unique au circuit de Losail.

« La forte sollicitation causée par le franchissement de ces trottoirs, qu’il n’est pas possible de mesurer à partir des données disponibles avant la course, a endommagé la construction du pneu et a entraîné une perte de pression dans le flanc interne, ce qui a par conséquent provoqué l’effondrement de la structure après plusieurs secondes.

« Pirelli a partagé tous les détails techniques de l’analyse effectuée jusqu’à présent avec la FIA et les équipes. »

De telles découvertes sont étayées par le fait que Fernando Alonso a réussi à mettre en place une stratégie à un arrêt pour prendre la P3, faisant son deuxième set jusqu’à la fin de la course après que son équipe lui ait dit d’éviter les trottoirs dans les phases finales. .

L’Espagnol n’était pas le seul pilote à n’avoir passé qu’une seule fois au stand et à ne pas crever non plus, plusieurs autres l’ayant également fait.