Limite “ profondément douloureuse ” de 30 personnes en deuil lors des funérailles à mettre au rebut ⋆ .

Seules 30 personnes peuvent y assister sous les restrictions actuelles des coronavirus (Photo: .)

La limite légale du nombre de personnes en deuil lors des funérailles sera levée le 17 mai, a annoncé le gouvernement.

En vertu des restrictions actuelles, seules 30 personnes sont autorisées à y assister.

Mais dans le cadre de la prochaine étape d’assouplissement du verrouillage plus tard ce mois-ci, la capacité sera déterminée par le nombre de personnes pouvant être hébergées dans des lieux tels que des lieux de culte ou des salons funéraires tout en maintenant une distance sociale.

Cela s’applique aux sites intérieurs et extérieurs et tous les organisateurs doivent continuer à être sécurisés par Covid et suivre les règles de distanciation sociale, a déclaré le ministère du Logement, des Communautés et des Gouvernements locaux (MHCLG).

Bien que les capacités des sites varient, beaucoup permettront «de manière significative» à plus de 30 personnes d’y assister, a ajouté la MHCLG.

Le gouvernement a déclaré que la limite avait pu être levée en raison du succès du déploiement du vaccin et de l’adhésion de la population aux dernières mesures de verrouillage nationales.

Plus de 15 millions de personnes ont maintenant reçu les deux doses du vaccin, tandis que 34,5 millions ont reçu leur premier vaccin.

Le secrétaire aux Communautés, Robert Jenrick, a déclaré: “ Le peuple britannique a fait d’énormes sacrifices tout au long de la pandémie pour protéger le NHS et sauver des vies, et cela n’est nulle part plus évident que dans les restrictions profondément douloureuses sur le nombre de personnes assistant aux funérailles.

“ Perdre un être cher a été incroyablement difficile pendant la pandémie et je suis heureux que nous soyons maintenant en mesure, grâce aux efforts continus de tous et au déploiement du vaccin, de supprimer ces limites et de permettre à plus d’amis et de membres de la famille de se réunir et de payer. leurs respects.

“ J’ai hâte de travailler avec les chefs religieux responsables des lieux de culte et ceux qui gèrent des lieux tels que les salons funéraires, pour introduire les nouveaux arrangements d’une manière qui continue à assurer la sécurité des gens. ”

Un imam portant un masque se tient près du cercueil de Munuse Nabi, lors de ses funérailles en avril de l’année dernière (Photo: .)



Le cercueil d’Ozcan Aygin est porté par des funérailles portant des masques faciaux et une combinaison de protection lors de ses funérailles en avril dernier (Photo: .)

Cette décision a été saluée par le directeur général de l’Association nationale des directeurs de funérailles (NAFD), Jon Levett, qui a déclaré: “ Tout au long de la pandémie, le gouvernement s’est assuré que les familles immédiates pouvaient être là pour dire au revoir à un être cher et cela a toujours été le cas. été évalué.

“ Mais il est essentiel que tous ceux qui sont en deuil ne soient pas oubliés lors de la réouverture de la société – et pour de nombreuses familles, les restrictions actuelles ont signifié dire aux personnes très proches de la personne décédée qu’elles ne pouvaient tout simplement pas être là.

“ Nous aimerions toujours aussi voir le gouvernement aller de l’avant avec son plan visant à faire confiance au public pour qu’il prenne des décisions éclairées et personnelles sur les contacts sociaux – en utilisant les tests comme mécanisme de sécurité – nous permettant à tous d’offrir le simple confort de se tenir la main, ou donner un câlin bien mérité à ceux qui sont isolés dans leur chagrin.

Le chef funéraire Spencer Baxter dirige le cortège d’un service funèbre à Sidcup (Photo: .)

Le ministère a déclaré que les limites pour d’autres événements de la vie ou commémoratifs devraient rester telles qu’énoncées dans la feuille de route.

Dans le cadre de la troisième étape de la feuille de route, à partir du 17 mai au plus tôt, jusqu’à 30 personnes pourront assister à des mariages, des réceptions et des réveils, ainsi qu’à d’autres types d’événements importants de la vie, notamment des bar-mitsva et des baptêmes.

La plupart des règles de contact social à l’extérieur seront également levées, même si les rassemblements de plus de 30 personnes resteront illégaux.

À l’intérieur, la règle de six ou deux ménages s’appliquera, bien que le gouvernement ait déclaré qu’il continuera à examiner s’il est sûr d’augmenter ce chiffre.

L’hospitalité intérieure, les lieux de divertissement tels que les cinémas et les aires de jeux douces, le reste du secteur de l’hébergement et les cours de sport et d’exercice en groupe pour adultes rouvriront également.

Des foules limitées seront également autorisées lors d’événements sportifs et des vacances à l’étranger pourraient être autorisées pour les personnes vivant en Angleterre.

Toutes les restrictions restantes sur les contacts sociaux pourraient être levées à partir du 21 juin, permettant ainsi la tenue d’événements plus importants et la réouverture des boîtes de nuit.

Contactez notre équipe de nouvelles en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();