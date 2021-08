Limited Run Games annonce l’édition physique de Quake pour Nintendo Switch

Les précommandes sont lancées la semaine prochaine

par Liam Doolan il y a 3 heures Image : Bethesda / id Software

Arrêtez-vous là – si vous n’avez pas déjà pris une copie de tremblement de terre à partir du Switch eShop, vous voudrez peut-être attendre la copie physique à la place.

Suite à la grande annonce faite plus tôt, Limited Run Games a révélé qu’il ouvrirait les précommandes la semaine prochaine le 27 août pour une version papier standard, de luxe et ultime du jeu.

Nous chargeons les précommandes physiques de Quake le 27 août ! Choisissez parmi les éditions Standard, Deluxe et Ultimate sur PlayStation 4 et Nintendo Switch via https://t.co/uFFLbeCnQB ! pic.twitter.com/jVnAUjmlVQ— Jeux à course limitée (@LimitedRunGames) 19 août 2021

L’édition standard vous coûtera 29,99 $ US, l’édition de luxe est au prix de 79,99 $ US et l’édition ultime sera de 174,99 $ US. Voici un aperçu de tout ce que vous obtiendrez dans les versions les plus chères de cette version physique :

Image : Jeux à course limitée Image : Jeux à course limitée

Ajouterez-vous une copie papier de Quake à votre collection Nintendo Switch ? Laissez un commentaire ci-dessous.

