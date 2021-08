Limited Run Games publie des livres rétrospectifs sur SNES et Virtual Boy

Image : La vie de Nintendo

Eh bien, c’est une surprise. Limited Run – la société la mieux connue en tant que distributeur de jeux physiques – a annoncé qu’elle publierait deux livres de jeux rétro de Jeremy Parish. Les deux seront en vente le 10 août. Voici le récapitulatif :

Super NES Works Vol. Je repense aux débuts de la Super NES aux États-Unis, avec des rétrospectives complètes de la console et des 31 jeux à expédier jusqu’à la fin de l’année. Chaque entrée est accompagnée de barres latérales, de fonctionnalités supplémentaires, de photos d’emballages américains et de captures d’écran haute résolution nettes à alimentation directe.

Super NES Works Vol.I comprend également un aperçu des versions japonaises de Super Famicom jusqu’à la fin de 1991, une chronologie complète des événements menant au lancement du système, et plus encore ! C’est la rétrospective définitive du 30e anniversaire de la naissance de l’une des plus grandes consoles.

Il y aura une version standard pour 34,99 $ USD (à venir) et une édition collector pour 69,99 $ USD (expédition Q4 2021).

Image : Jeux à course limitée

Après que Nintendo ait connu un succès mondial avec sa console portable Game Boy, un suivi de nouvelle génération semblait inévitable. Pourtant, peu de gens auraient pu prédire la forme qu’il prendrait ou à quel point il s’en tirerait mal avec les critiques et les consommateurs. Cet appareil, Virtual Boy, est une rare marque noire sur le long héritage de Nintendo en matière de matériel de console : un échec commercial abject, retiré après seulement six mois de vie. Mais était-ce vraiment si grave que ça ? 25 ans après le lancement rocailleux de Virtual Boy, ce livre propose une exploration complète et ouverte d’esprit de Virtual Boy et de sa bibliothèque du début à la fin.

Rempli d’histoire, de critiques, de captures d’écran à alimentation directe et de photographies d’emballage complètes pour toute la bibliothèque de la console (et plus encore), c’est la chronique définitive de l’histoire de Virtual Boy.