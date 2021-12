Limited Run révèle sa version physique de Crysis 3 remasterisé pour Switch

Les précommandes commencent la semaine prochaine

par Liam Doolan il y a 10 minutesAbonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Après les précommandes physiques de Crysis 2 le mois dernier, Limited Run Games a maintenant révélé la version papier de Crysis 3 remasterisé pour Nintendo Switch.

Les précommandes pour Crysis 3 commencent la semaine prochaine le 7 décembre sur le site Web de Limited Run Games et seront ouvertes pour un total de six semaines. Il y aura une édition standard pour 39,99 USD et également une édition de luxe pour 59,99 USD. Voici un aperçu des deux :

Édition standard (Image : Jeux à course limitée) Édition Deluxe (Image : Jeux à course limitée)

Et si vous souhaitez améliorer votre collection Crysis, Limited Run Games propose également un Steelbook remasterisé Crysis et une housse Premium (conçue pour les trois jeux) pour 14,99 $ USD.

Image : Jeux à course limitée

Ajouterez-vous ce jeu à votre bibliothèque Nintendo Switch ? Laissez un commentaire ci-dessous.

[source limitedrungames.com]

Voir aussi les jeux associés