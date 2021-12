Limites de détention de stock imposées sur la farine de soja jusqu’en juin 2022

Nitin Kalantri, un commerçant de légumineuses basé à Latur, a déclaré que le gouvernement essaie par tous les moyens de faire baisser les prix, mais que le vrai revendeur cette année est l’agriculteur.

Une semaine après avoir restreint les échanges à terme sur certains produits agricoles et prolongé le délai d’importation des légumineuses en franchise de droits jusqu’en mars 2022, le Centre a désormais imposé des limites de stockage sur la farine de soja, dans le but de contrôler ses prix. Les limites de détention d’actions seront en place jusqu’au 30 juin 2022.

Une notification émise par le département de la consommation, de l’alimentation et de la distribution publique indiquait que les minoteries, les transformateurs ou les usines de soja peuvent détenir des stocks allant jusqu’à 90 jours de production. Les commerçants et les sociétés commerciales ou les chaupals privés ne peuvent détenir que 160 tonnes de farine de soja avec un lieu de stockage défini et déclaré, a-t-il déclaré.

Si les stocks détenus par ces entités juridiques respectives sont supérieurs aux limites prescrites, ils doivent alors le déclarer sur le portail gouvernemental du département de la consommation et de la distribution publique et le porter aux limites de stock prescrites dans les 30 jours suivant l’émission. de la notification. Il faut s’assurer que le stock de farine de soja est régulièrement déclaré et mis à jour sur le portail et les données sur le portail seront régulièrement contrôlées par le département de l’élevage et de la production laitière et toute autre action de suivi sera prise par ce département, selon la notification. .

Le tourteau de soja est un constituant clé de la farine de volaille et ses taux sont directement liés aux prix du soja car les graines contiennent plus de 80 % de tourteau et 18 % d’huile. Cette saison, malgré une bonne récolte, les prix du soja ont grimpé de près de 76% sur le marché intérieur, profitant aux agriculteurs d’une part mais nuisant à l’industrie avicole d’autre part.

En octobre 2020, les contrats à terme sur le soja se négociaient à près de 3 800 Rs le quintal, ce qui a atteint un record de 10 680 Rs le quintal en août 2021 en raison d’une production plus faible et d’une forte demande de l’industrie avicole. Suite à cela, le Centre a d’abord autorisé l’importation de 12 lakh tonnes de farine de soja génétiquement modifiée jusqu’au 31 janvier 2022. Cependant, jusqu’en décembre, seulement environ 8 lakh tonnes ont été importées. L’activité spéculative sur les marchés à terme dans l’ensemble du complexe de soja et également la détention d’actions par les commerçants ont également été blâmées pour la forte augmentation des prix par les gens de l’industrie.

La production de soja est estimée à 127,2 lakh tonne pour la saison 2021-22, selon la première estimation avancée du ministère de l’Agriculture de la production des cultures kharif de cette année. L’estimation n’est que légèrement inférieure aux 128,9 tonnes de lakh produites l’année dernière. Les commerçants pensent que les producteurs détiennent des stocks en prévision de meilleurs prix dans un proche avenir, ce qui entraîne une baisse de l’offre sur le marché.

DN Pathak, directeur exécutif de la Soybean Processors Association of India (Sopa), déclare : « Les transformateurs de soja ne stockent pas de farine de soja. Ils ne peuvent pas se permettre de stocker des produits finis à un coût de stockage énorme. La farine de soja n’est pas un article à conserver longtemps, même par les commerçants. Comment cela aidera à contrôler les prix n’est pas clair. Pathak a estimé que cette décision pourrait ramener l’inspecteur et faire un raid sur Raj, ce qui ne peut qu’avoir un impact négatif.

Sopa a récemment déclaré que les derniers chiffres de consommation de farine de soja de l’industrie de la volaille étaient fortement gonflés. L’association a également déclaré que la hausse des prix du soja n’est pas entre les mains des transformateurs et que ce n’est pas à cause de quoi que ce soit de l’industrie de transformation et ils ont déjà signalé le problème de la thésaurisation et de la spéculation indue sur les contrats à terme du soja. « Les agriculteurs ne peuvent pas être contraints de vendre du soja au MSP comme le souhaite l’industrie avicole. Les producteurs de soja ont autant droit à des moyens de subsistance et à des prix rémunérateurs que les producteurs de volaille », a déclaré l’association.

Nitin Kalantri, un commerçant de légumineuses basé à Latur, a déclaré que le gouvernement essaie par tous les moyens de faire baisser les prix, mais que le vrai revendeur cette année est l’agriculteur. « L’agriculteur a retenu 90 % de la récolte en prévision de la hausse des prix. Il n’est pas clair s’il sera prêt à vendre à des niveaux inférieurs », a-t-il déclaré. BV Mehta, directeur exécutif, Solvent Extractors Association of India (SEA) a exprimé l’espoir que les limites de détention ne resteront que pour la période de six mois.

