Limites de piste clarifiées pour la chicane de Monaco · .

La Formule 1 a resserré les limites de piste pour la Nouvelle chicane de Monaco avant le Grand Prix de cette année, où un système de feux de signalisation inhabituel sera à nouveau utilisé.

La «nouvelle» chicane, construite en 1986, est un point de discorde régulier comme l’une des rares opportunités réalistes de doubler sur la piste, et celle où les pilotes peuvent facilement gagner un avantage en coupant à travers ses bordures basses.

Conformément à la pratique sur d’autres circuits cette année, les pilotes ont été informés que leur temps au tour serait annulé s’ils “[leave] la piste et ne parvient pas à négocier le virage 10 en utilisant la piste ».

Pendant la course, les pilotes risquent une pénalité s’ils coupent le virage à plusieurs reprises. Tout pilote qui le fera deux fois se verra montrer le drapeau noir et blanc, et toute autre infraction sera signalée aux commissaires sportifs. Cependant, ils échapperont à toute sanction s’ils sont réputés avoir été expulsés de la piste par un rival.

Bien que ces dispositions n’aient pas été détaillées avant la dernière course à Monaco, deux pilotes ont été pénalisés pour avoir coupé la chicane. Il a été constaté que Lance Stroll avait contourné le coin et donné une pénalité de cinq secondes, et Kevin Magnussen a reçu la même chose pour en avoir manqué une partie alors qu’il était en dés pour la position avec Sergio Perz.

Si un pilote parvient cette année jusqu’à la voie d’évacuation du coin, il ne sera autorisé à rejoindre la piste que sur autorisation des commissaires. Comme lors des événements précédents, cela sera communiqué par un feu de signalisation actionné par un ouvrier du coin.

Ne manquez rien de nouveau de .

Suivez . sur les réseaux sociaux:

Annonce | Devenez un supporteur et passez sans publicité

Grand Prix de Monaco 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix de Monaco 2021

Partagez cet article . avec votre réseau: