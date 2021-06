L’immigration de l’UE au Royaume-Uni sous-estimée de plus de 1,6 million | Royaume-Uni | Nouvelles

L’Office for National Statistics (ONS) a révisé sa méthode de calcul des arrivées et des départs et a constaté qu’entre 2012 et 2020, le nombre d’immigrants de l’UE venant au Royaume-Uni avait augmenté de 81 %, soit 1,64 million, par rapport aux estimations précédentes. Des prévisions avaient été faites sur la base d’enquêtes contribuant à un modèle connu sous le nom de migration internationale à long terme.

Cela a depuis été remplacé par une nouvelle méthode appelée Rapid et est basée sur des données réelles sur les impôts et les prestations.

L’ONS affirme que Rapid « a l’avantage de supprimer l’incertitude ».

Madeleine Sumption, directrice de l’Observatoire des migrations à l’Université d’Oxford, a déclaré au Telegraph : « Le récit statistique est complètement différent de ce que tout le monde pensait. »

Au cours de l’exercice 2018/2019, le nombre d’immigrants de l’UE arrivant au Royaume-Uni était plus du double des estimations initiales.

Les données sur la migration internationale à long terme prévoyaient 186 000 arrivées en provenance de l’UE27, mais plus de 410 000 personnes seraient entrées au Royaume-Uni, soit une augmentation de 120% par rapport aux prévisions.

La méthode n’a pas non plus permis de calculer le nombre de ressortissants de l’UE quittant le pays.

Avec le chiffre net de 2012-2020 sous-estimé de 839 000.

L’analyse du Telegraph a révélé qu’au cours de la période de neuf ans, l’immigration nette globale était en moyenne supérieure de 93 000 chaque année aux prévisions précédentes.

Le Brexit a permis au Royaume-Uni de prendre davantage le contrôle de ses frontières et le ministère de l’Intérieur a depuis introduit un système d’immigration basé sur des points.

Après la fin de la libre circulation, les citoyens de l’UE peuvent demander à continuer à vivre et à travailler au Royaume-Uni via le système d’établissement de l’UE, mais doivent le faire avant le 30 juin.

Fin mai, le gouvernement avait reçu 5,6 millions de demandes pour le programme post-Brexit.

“Le simple fait qu’il y ait eu plus de 5,6 millions de demandes à la fin du mois dernier en témoigne.

“Je veux être clair – nous ne prolongerons pas le délai.

“En termes simples, la prolongation du délai n’est pas une solution en soi pour atteindre les personnes qui n’ont pas encore postulé et nous serions simplement dans une position plus tard où on nous demanderait de prolonger à nouveau, créant encore plus d’incertitude.”