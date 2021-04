L’immigration et la folie essentielle de Joe Biden ⋆ .

Rien ne signale aussi sûrement le vide essentiel de Joe Biden que sa volte-face rapide vendredi sur l’augmentation du nombre de demandeurs d’asile que les États-Unis accepteront. Au début, l’administration Biden a annoncé qu’elle ne lèverait pas le plafond relativement bas que Trump avait adopté, mais à la suite du «tollé» des «progressistes», Biden a fait une pirouette digne de la ballerine bolchienne et a déclaré qu’il lèverait maintenant le plafond. Une des raisons pour lesquelles Biden avait tenu la ligne, même brièvement, sur le plafond d’asile est qu’il sondait terriblement sur l’immigration. Mais il n’a fallu qu’une rafale de vent chaud de la part des «progressistes» pour le faire reculer.

Vous souvenez-vous de la couverture du magazine Time de 2009 qui dépeignait Obama «the Lightworker» comme la seconde venue de FDR, avec le titre «The New New Deal»? Eh bien, vient maintenant l’Atlantique avec le «Bienvenue dans la nouvelle ère progressive», qui vise à exprimer l’agréable (pour eux) surprise que Biden a vendu si complètement aux «progressistes».

Les gens aiment vous dire qu’ils ont vu les choses venir. Mais alors que je parlais à de nombreux campeurs dans la grande tente de Joe Biden, en particulier à ceux qui, comme moi, étaient sceptiques à l’égard de Biden, j’ai trouvé que le sentiment écrasant était la surprise. Peu d’entre nous s’attendaient à ce que ce président – compte tenu de son bilan, d’un Congrès à la pointe du progrès et d’une crise qui rend difficile de regarder un pouce au-delà de son nez – commencerait à être considéré comme potentiellement transformationnel. .. Les conversations que j’ai eues ces dernières semaines ont brossé le portrait d’un improbable rapprochement de personnes et de forces: un président modéré, avec un mouvement progressiste ascendant dans le dos et dans la gorge, face à une génération unique. fenêtre d’opportunité.

Cela soulève une autre question: il était une fois des démocrates de premier plan – et même certains «progressistes» comme Bernie Sanders – se sont opposés à une immigration illimitée. Cela s’explique en partie par le fait que les syndicats, malgré toute leur rapacité, ont compris les bases de l’économie du marché du travail et savent qu’un afflux important de main-d’œuvre bon marché sape les salaires de la classe ouvrière.

Découvrez, par exemple, le leader du Sénat démocrate Chuck Schumer, de 2009, disant que «l’immigration illégale est une erreur, pure et simple» (seulement 2 minutes, ce qui, je sais, c’est 1h55 de plus que quiconque veut écouter Schumer):

Il y a beaucoup d’autres exemples de cela, comme l’attaque de Barbara Jordan contre l’immigration illégale dans les années 1970, Bill Clinton dans les années 1990, Bernie Sanders affirmant que l’ouverture des frontières est une «idée des frères Koch», et même Barack Obama aussi récemment qu’en 2012 environ . Mais maintenant, les «progressistes» et le Parti démocrate en décubitus qu’ils contrôlent désormais sont en fait pour des frontières ouvertes. Qu’est-ce qui explique ce retournement rapide? Je suggère deux causes principales: une théorique et une politique pratique.

La raison théorique est l’opinion croissante à gauche selon laquelle l’idée même de souveraineté nationale elle-même est obsolète, de même que l’idée de citoyenneté, et par conséquent les frontières «artificielles» devraient disparaître. Certains à gauche le croient réellement; d’autres le croient parce que c’est encore un autre moyen de faire tomber les États-Unis.

La raison politique pratique peut se résumer en un mot: Californie. La Californie était un État républicain assez fiable lors des élections présidentielles, même si elle a longtemps eu une majorité démocrate parmi les électeurs inscrits; en fait, c’était le point d’ancrage de la domination du GOP sur le collège électoral de 1968 à 1988. Mais après des décennies d’immigration hispanique à grande échelle, la Californie est maintenant un État démocratique solide comme le roc (du moins selon la légende – je pense qu’il y a beaucoup plus à cette histoire que de simplement changer la démographie). Ainsi, les démocrates pensent qu’avec suffisamment d’immigration hispanique dans le reste du pays, ils peuvent renverser le Texas et la Floride, solidifier le Colorado, l’Arizona et le Nevada et régner pour toujours. D’où l’inquiétude des démocrates que les républicains aient amélioré leurs performances avec les hispaniques de tout le pays lors des dernières élections. Peut-être que les feux de circulation sont cassés à l’intersectionnalité à quatre voies des démocrates?

En attendant, j’attendrai la couverture du magazine Time dépeignant Biden comme le nouveau Woodrow Wilson. Ce qui conviendrait certainement.