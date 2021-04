L’immobilier commercial assistera à des flux de fonds réguliers

Même au cours de l’année 2020, l’immobilier commercial a connu des investissements constants de la part d’investisseurs institutionnels nationaux et internationaux.

La campagne de vaccination s’accélère à travers le pays. Le nombre total de doses administrées a dépassé la barre des 12 crores, bien moins par rapport à la population du pays de plus de 130 crores, mais les chiffres sont encourageants et promettent d’accélérer le rythme à l’avenir. Avec l’approbation de nouveaux vaccins, le rythme ne fera qu’augmenter. Le gouvernement a maintenant autorisé les vaccins pour toutes les personnes âgées de plus de 45 ans. C’est certainement une évolution positive pour l’économie et la plupart des secteurs, car la vie redeviendra normale pour nous tous.

Ces développements remettront les choses sur les rails par rapport à la situation actuelle à laquelle nous sommes confrontés depuis un an. Avec cela, les entreprises sont susceptibles de demander à leurs employés de commencer à travailler depuis le bureau comme auparavant. Actuellement, de nombreuses entreprises travaillent à partir du bureau, mais avec certaines restrictions sur le nombre de personnes autorisées à opérer à partir du bureau pour maintenir les normes de distanciation sociale. Le segment de l’immobilier commercial sera le plus grand bénéficiaire de la réouverture des bureaux. Il y avait de nombreuses appréhensions sur la demande de bureaux en raison de la tendance du travail à domicile, mais ces évolutions ont mis fin à toutes ces préoccupations.

L’immobilier commercial pour attirer les investissements

Même au cours de l’année 2020, l’immobilier commercial a connu des investissements constants de la part d’investisseurs institutionnels nationaux et internationaux, les entrées étaient d’environ 4,8 milliards de dollars et des villes métropolitaines comme Mumbai, Bangalore et Chennai ont encaissé une grande partie de ces entrées. Quelques sociétés nationales ont levé des fonds par des FPI en 2020, qui sont principalement des actifs de catégorie A et productifs de loyers. L’immobilier commercial de qualité avec un rendement locatif attractif continuera d’attirer les investissements étant donné que nous sommes dans une ère de faible taux d’intérêt, et cela va probablement durer jusqu’à ce que la croissance économique reprenne substantiellement. Selon un rapport, le secteur de l’immobilier commercial devrait afficher une performance stable au cours de l’exercice 22. L’activité de location de bureaux devrait reprendre avec des collections de loyers stables. La forte croissance attendue de l’économie devrait également avoir un impact positif sur l’immobilier commercial.

Le travail à domicile est temporaire

Le travail à domicile peut être au mieux une phase transitoire, il ne peut pas remplacer un espace de bureau. Plusieurs rapports de recherche et sondages indiquent que les employés manquent d’aller à leur bureau. Rencontrer des collègues en face à face, faire du brainstorming en groupe est un aspect nécessaire du travail, en particulier pour les entreprises créatives et axées sur la réflexion. La taille de l’espace de bureau ne fera qu’augmenter dans l’ère post-COVID, car la disposition des bureaux doit changer pour accueillir le même nombre de personnes et adhérer aux normes de distanciation sociale.

Tous les segments de l’immobilier commercial en croissance

2021 verra une croissance pour le segment de l’immobilier commercial. Le principal moteur de croissance, le secteur informatique, les espaces flexibles et la fabrication stimuleront la demande. La forte demande proviendra du segment de l’entreposage compte tenu du boom du commerce électronique et des entreprises locales.

Le marché des espaces de bureaux est sur la voie de la reprise car il est susceptible de connaître une augmentation du nombre de nouvelles livraisons avec un approvisionnement bien mis en réseau, diversifié et amélioré par la technologie. 2021 sera une année au cours de laquelle l’histoire des actifs commerciaux continuera de croître et de mener la reprise dans le secteur immobilier après la pandémie.

(Par Krish Raveshia, PDG, Azlo Realty)

