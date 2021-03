L’immobilier commercial prend de l’ampleur dans les grandes villes grâce aux secteurs IT / ITeS

Alors que la campagne de vaccination à travers les pays et en Inde s’accélère, la deuxième vague actuelle et la possibilité d’une troisième vague dans différents pays sont également une source de préoccupation.

Avec la hausse des ventes résidentielles, l’immobilier commercial a également commencé à montrer des signes de renouveau, ce qui est certainement une bonne nouvelle pour le secteur immobilier.

Selon un rapport de JLL India, une fois que le processus de déverrouillage a été lancé au troisième trimestre de 2020, les marchés résidentiels et de bureaux ont commencé à montrer des signes prometteurs de reprise. Alors que les activités commerciales ont repris avec l’ouverture progressive de l’économie au troisième trimestre 2020, le marché des bureaux a connu des poussées vertes de reprise. Les sentiments se sont encore améliorés au dernier trimestre de 2020 avec l’annonce d’un développement potentiel de vaccins, et le marché des bureaux a poursuivi sa dynamique de reprise. L’absorption nette a augmenté de 52%, tandis que les nouvelles livraisons ont augmenté de 39% par rapport au trimestre précédent.

Les experts du secteur affirment que les activités de location commerciale ont pris de l’ampleur au cours du trimestre en cours et même avant, bien qu’elles ne soient pas encore revenues aux niveaux d’avant COVID-19. Il n’en reste pas moins que de nombreuses entreprises IT / ITeS ont étendu l’option WFH (travail à domicile) à leurs employés (beaucoup jusqu’en juin 2021) et évaluent attentivement la situation.

«Nous savons tous que les secteurs IT / ITeS sont les principaux moteurs de l’activité globale de crédit-bail dans les grandes villes. Alors que de nombreuses grandes entreprises ont renouvelé leurs baux de bureaux l’année dernière malgré l’augmentation des cas de COVID-19, d’autres (comme des start-ups) ont ensuite annulé les leurs. Avec l’augmentation des cas et l’anticipation d’un autre verrouillage dans certaines des principales villes, l’activité de location commerciale peut marcher sur la corde raide pendant un certain temps plus longtemps. Il y aura probablement une demande modérée dans un proche avenir, ou du moins jusqu’à ce que les cas de COVID-19 commencent à disparaître en nombre plus significatif », déclare Anuj Puri, président d’ANAROCK Property Consultants.

Alors que la campagne de vaccination à travers les pays et en Inde s’accélère, la deuxième vague actuelle et la possibilité d’une troisième vague dans différents pays sont également une source de préoccupation.

En fait, de nombreux pays européens sont de nouveau entrés dans un verrouillage complet, ce qui peut avoir un impact négatif sur le crédit-bail commercial en Inde. Les voyages d’affaires à travers le monde n’ont toujours pas repris et il est peu probable que cela se reproduise dans un proche avenir. Tous ces facteurs ne sont pas de bon augure pour la location globale à court terme.

«Individuellement, les cas croissants de Covid dans les grandes villes comme MMR et Bengaluru – les marchés avec la plus forte demande commerciale – suivis de la possibilité d’un autre verrouillage ralentiront les activités de location commerciale. Cela dit, l’histoire globale de l’immobilier commercial reste solide en Inde. Nous assistons à un phénomène unique en un siècle, qui est néanmoins temporaire. Tous les marchés commerciaux des pays touchés sont revenus très fortement après la dernière pandémie de 1921 », informe Puri.

Les promoteurs estiment également que le crédit-bail immobilier au détail a connu une hausse au cours des derniers mois.

«La période d’avril à septembre 2020 a vu un exode des marques des centres commerciaux à travers l’Inde et a entraîné une baisse des locations. Cependant, une augmentation des dépenses de consommation observée pendant la saison des fêtes s’est maintenue, conduisant ainsi à un regain d’optimisme de la part des acheteurs et des détaillants. Les marques ont commencé à retourner dans ces centres commerciaux / rues commerçantes qui ont le potentiel d’attirer des visiteurs. Le manque de centres commerciaux de qualité à Faridabad, par exemple, a vu les acheteurs se diriger vers Omaxe World Street – une destination de rue à thème avec de nombreux espaces ouverts. Cette destination haut de gamme a connu une fréquentation accrue et une attention accrue des détaillants au cours des derniers mois, avec une fréquentation quotidienne moyenne de 10 000 visiteurs depuis décembre et plus de 20 marques ouvrant leurs magasins », déclare Benu Sehgal, président du commerce de détail d’Omaxe Ltd.

Le verrouillage induit par la pandémie et la WFH qui en a résulté ont frappé durement le marché de la location immobilière. Cependant, en 2021, le marché du crédit-bail immobilier revient en force.

Gurpreet S Ratra, directeur exécutif, T and T Realty Sevices, déclare: «Les loyers ont été corrigés de 15 à 20% dans la RCN. Les promoteurs proposent des solutions sur mesure et des offres alléchantes aux locataires potentiels comme des locaux meublés complets et des loyers télescopiques. Les maisons d’entreprise capitalisent sur l’opportunité et déménagent dans un plus grand espace en payant à peu près les mêmes loyers. La reprise économique semble plus radieuse. Le Sensex a franchi la barre des 50 000 et les recouvrements de la TPS montrent des signaux à la hausse. Les revenus de la TPS de février 2021 sont 7% plus élevés que les revenus de la TPS du même mois l’an dernier. Selon des rapports récents, les exportations des ZES ont atteint 7,96 crore de lakh Rs (113,0 milliards de dollars américains) au cours de l’exercice 20 et ont augmenté d’environ 13,6% par rapport au crore de lakh Rs 7,1 (100,3 milliards de dollars américains) en FY19. Ces chiffres renforcent la confiance des entreprises pour déployer leurs plans d’expansion. »

Mukul Bansal, directeur du groupe Motia, déclare: «Le segment de l’immobilier commercial en Inde semble solide en 2021. Ces derniers mois, la région de Tri-city a été témoin de transactions de grandes entreprises qui ont stimulé les sentiments du marché. Dans une phase post-pandémique, les nouvelles tendances émergentes, y compris une ambiance assainie fusionnée avec des installations de bien-être pour assurer l’hygiène et la sécurité deviendront la priorité absolue des développeurs et des occupants. Aujourd’hui, la technologie a occupé le devant de la scène dans le secteur de l’immobilier et a transformé les stratégies commerciales. Ces tendances vont probablement durer plus longtemps, car de plus en plus d’acteurs seront impatients d’adopter des méthodes technologiques pour la désinfection et les problèmes d’hygiène dans les bureaux.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.