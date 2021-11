L’immobilier connaît une croissance agressive après la crise de COVID-19: Deloitte

L’enquête met en évidence l’impact du Model Tenancy Act, 2021 dans la réglementation de l’espace locatif et le renforcement de l’intérêt pour les espaces de cohabitation, mais montre également comment l’achat de propriétés résidentielles semble être à la pointe des tendances émergentes.

L’évolution du comportement des consommateurs, compte tenu de la pandémie, a modifié les préférences pour le secteur immobilier, qui est prêt à rebondir alors que l’Inde s’ouvre lentement à de nouveaux espoirs.

Pour étudier l’émergence et l’impact de ces changements, Deloitte Touche Tohmatsu India LLP (Deloitte India) a publié aujourd’hui un rapport basé sur une enquête, intitulé « La réalité de l’immobilier dans un monde post-COVID-19 », définissant les tendances clés qui devraient contribuer à la relance du secteur dans la nouvelle normalité.

Selon l’enquête, une augmentation de la demande a été observée pour l’immobilier résidentiel dans les villes métropolitaines et de niveau II, tandis que l’immobilier commercial connaît également des pousses vertes avec l’expansion des GCC.

Commentant le rythme de la transformation du secteur immobilier, Vijay KR, associé, Deloitte India, a déclaré : « Le secteur immobilier a repris là où il s’était arrêté avec un intérêt accru des acheteurs individuels dans l’immobilier résidentiel, une expansion rapide des CCG cherchant à retourner au bureau, et le micro entreposage. Avec la baisse des taux d’intérêt et le soutien du gouvernement, nous assistons à un optimisme accru dans la plupart des sous-secteurs. »

Les principales tendances incluent

Résidentiel : un havre de paix

# Alors que l’immobilier résidentiel a été durement touché par la première vague de la pandémie, le sous-secteur n’a pas tardé à retrouver son équilibre. Soixante-quatorze pour cent des répondants s’attendaient à une augmentation de la demande pour le sous-secteur résidentiel, dont 86 pour cent ont indiqué une augmentation de 10 à 20 pour cent.

# L’enquête met en évidence l’impact du Model Tenancy Act, 2021 dans la réglementation de l’espace locatif et le renforcement de l’intérêt pour les espaces de cohabitation, mais montre également comment l’achat de propriétés résidentielles semble être à la pointe des tendances émergentes.

Commercial : Un vent de changement

# L’enquête a indiqué une croissance saine sur l’enclume pour le sous-secteur de l’immobilier commercial alors que les gens retournent au bureau et s’adaptent aux modèles de travail hybrides. Une croissance sectorielle est envisagée par de nombreux répondants, les secteurs bancaire/FSI, des soins de santé, de la fabrication et similaires, cherchant à reprendre leurs fonctions à temps plein.

# Sur la base des résultats de l’enquête, une croissance significative est attendue dans le sous-secteur du coworking par de nombreux répondants, principalement alimentée par la demande de modèles de travail hybrides et l’approche prudente de nombreuses organisations envers l’achat d’immobilier commercial à plein régime. -base de temps.

Commerce de détail : en attente de fréquentation

# La réponse à l’enquête a indiqué que dans le sous-secteur de la vente au détail, la demande de magasins physiques semble peu susceptible de reprendre à court terme, étant donné les opérations de commerce électronique transparentes qui proposent des livraisons à domicile pour la plupart des achats généraux.

# L’enquête, cependant, indique que les achats de grande valeur et de luxe qui impliquent le « toucher et sentir » sont susceptibles de stimuler la demande dans ce domaine. La récente saison des fêtes a montré une croissance considérable de la fréquentation, malgré les inquiétudes concernant la propagation du COVID-19.

Entreposage : Construire à la demande

# La réponse à l’enquête reflète la profonde conviction des personnes interrogées envers une histoire de croissance continue dans le sous-secteur de l’entreposage, alimentée par les achats en ligne et la demande d’espace dans les villes de niveau II. Les répondants ont également indiqué que l’évolution du micro-entrepôt était la voie de l’avenir et entraînerait des économies importantes sur les coûts de développement.

# L’enquête a révélé que 98% des personnes interrogées pensent que la demande de micro-entrepôts bénéficiera aux zones résidentielles, dont 61% pensent que les nouveaux développements ont déjà pris en compte la possibilité de créer des micro-entrepôts.

Centres de données : à l’honneur

# Avec la « technologie », « l’innovation » et les « données » occupant le devant de la scène, en raison du récit numérique, les répondants à l’enquête ont prédit une demande importante pour de nouveaux centres de données. Quatre-vingt-huit pour cent des répondants à l’enquête ont voté pour une demande accrue d’immobilier de centre de données, après COVID-19.

# De plus, les réformes et les initiatives de la politique de confidentialité et de localisation des données par le gouvernement obligent India Inc. à se concentrer sur les établissements locaux.

# Cinquante-six pour cent des personnes interrogées prévoient une croissance significative de la demande de nouveaux datacenters.

