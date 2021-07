L’immobilier dans les Hamptons devient trop cher : rapport .

Les habitants aisés des Hamptons ont du mal à suivre leurs nouveaux voisins super riches – qui l’ont fait passer de Manhattan à l’East End pendant la pandémie.

« Il y a tellement d’argent maintenant que c’est écoeurant », a déclaré à Vanity Fair un propriétaire de longue date d’Amagansett. «Je suis un 1 pour cent. Mais je ne ressemble en rien à ces gens.

La femme non identifiée a déclaré au point de vente qu’elle devait maintenant “travailler à se détendre” dans une ville qui est “un endroit différent maintenant”. C’est l’âge d’admissibilité.

La locale aurait déclaré qu’elle habitait près d’une maison appartenant à “l’un de ces types de fonds spéculatifs” qui avait un nouvel arbre “énorme” entièrement développé sur la propriété jour après jour, et s’est arrêtée pour interroger les paysagistes sur le coût du projet. .

“Ils ont dit qu’ils pensaient entre 50 000 et 75 000 dollars par jour”, a-t-elle déclaré, selon l’article. “Je soupçonne que c’est plus près de 100 000 $.”

« Si je n’étais pas déjà là, je ne viendrais pas maintenant. La consommation ostentatoire est juste brute.

Une autre habitante, Heidi Wald, qui a passé l’été dans l’est depuis son enfance, a déclaré au magazine que des devises fortes froides sont maintenant littéralement jonchées sur la plage principale d’East Hampton.

« J’ai baissé les yeux, car je suis toujours à la recherche de verre de mer, et il y avait un billet de 50 $ parfaitement net sur le rivage. Je pensais, seulement dans les Hamptons », aurait déclaré Heidi Wald.

Kathryn Kellinger, une autre habitante de longue date, a déclaré au magazine que la communauté de la plage n’est plus détendue à cause des coûts insensés et d’un “niveau de jugement” snob.

« C’est tellement cher, il n’y a plus d’habitabilité. C’est une question d’aménagement de table et de costumes », a-t-elle déclaré. « C’est la fièvre maintenant. Le nombre de personnes et la quantité de plaisir qu’ils insistent pour avoir, c’est plus programmé qu’à New York.

Une femme de 25 ans a raconté au point de vente comment elle et 30 amis ont mis en commun 3 000 $ chacun pour louer une maison à Montauk pendant un mois, un coût qui est dérisoire par rapport au prix des divertissements de la ville.

« Les tables sont absurdes », aurait-elle dit. “J’ai eu des amis qui ont terminé la soirée avec des billets de bar de 7 000 $.”

La femme a déclaré qu’elle avait déjà dépensé 60 $ pour un voyage Uber d’un mile, tandis qu’une autre a déclaré au magazine environ 600 $ de trajets entre les hameaux en raison de la demande des “touristes”.

Des prix comme celui-ci font que la salade de homard Cobb à 88 $ chez Duryea’s à Montauk semble raisonnable, mais même des déjeuners légers qui vous laissent affamés peuvent coûter trois chiffres dans les restaurants chics de la région.

Un habitant des Hamptons a déclaré que les prix d’Uber avaient augmenté en raison des demandes des “touristes” qui viennent dans la région.Paul Bruinooge/Patrick McMullan

“La facture était de 300 $ pour quatre personnes et nous n’avions pas d’alcool”, a déclaré une femme qui a déclaré à Vanity Fair qu’elle pensait que les prix étaient beaucoup plus élevés dans un restaurant de Bridgehampton cette année. “Nous avons eu deux thés glacés, une salade frisée, des salades César au poulet et quelques huîtres.”

Un habitant a déclaré avoir même conduit une heure à l’intérieur des terres de Long Island pour des courses beaucoup plus abordables, selon le rapport.

Même si certains habitants du comté de Suffolk ont ​​du mal à suivre le nouveau Jones, certains débutants cherchent à s’enraciner dans le sanctuaire balnéaire.

“J’adorerais voir des gens de Manhattan qui passent plus de temps dans l’Est pour se présenter à des fonctions publiques”, aurait lu un récent article sur un groupe Facebook de mamans des Hamptons.

« … Les maisons vont de 5 000 000 à 150 000 000. Nous sommes la principale source d’argent qui circule dans le système ici et pourquoi ne devrions-nous pas être plus nombreux à être des fonctionnaires.