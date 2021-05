L’immobilier est mieux préparé maintenant, l’impact de la deuxième vague de Covid pourrait être limité, selon les développeurs

Cependant, la pandémie a montré une chose: il est temps de planifier à court terme plutôt qu’à long terme en raison de l’incertitude sur le marché.

La deuxième vague de Covid-19 a été plus dévastatrice que la première, avec de graves répercussions sur le système de santé tout autour. Pour réduire les cas, il y a eu des verrouillages localisés dans la plupart des grandes villes, ce qui a affecté les visites de sites et, par conséquent, les ventes de logements.

Contrairement à plus tôt, les gens hésitent à sortir à l’heure actuelle, et les acheteurs de maison sont donc dans un mode d’attente. La plupart des développeurs sont également devenus prudents et reportent les nouveaux lancements.

«Les données de ventes pour le trimestre avril-juin ne sont pas encore disponibles; cependant, nous constatons que d’avril à ce jour, il y a une baisse de plus de 50% des ventes de projets de logements dans les 7 premières villes par rapport au trimestre précédent. Cela est particulièrement vrai pour MMR, Pune, NCR et Bengaluru. Les ventes de logements au T2 2021 pourraient diminuer de 55% par rapport au premier trimestre, qui a vu env. 58 280 unités vendues dans les 7 principales villes », déclare Anuj Puri, président d’ANAROCK Property Consultants.

Cela dit, la demande latente de logements est énorme, comme en témoigne la forte reprise des ventes observée pendant et après la première vague.

«Nous espérons donc voir une certaine reprise au 3QCY2021 si les cas continuent de diminuer. Pendant ce temps, l’activité de construction est toujours en cours, quoique de manière limitée. La construction de projets en cours est de bon augure pour les acheteurs de maison », ajoute Puri.

Quoi qu’il en soit, les promoteurs estiment que l’impact de la deuxième vague de pandémie sera limité sur l’immobilier car le secteur est désormais mieux préparé et s’est déjà adapté aux outils numériques.

Abhishek Pandey, vice-président de l’engagement client et de la distribution, Viridian RED, déclare: «Le secteur immobilier a connu une croissance impressionnante en 2021, mais la deuxième vague de coronavirus a eu un impact sur le rythme. La santé et le bien-être sont la priorité absolue et dans ce cas, les entreprises ont misé sur les outils et plateformes numériques. Ils se concentrent sur les visites virtuelles et les activités de marketing numériques. »

«Il est tout à fait supposé que certaines transactions et transactions pourraient être suspendues pour des raisons évidentes. bien que cela ne soit pas susceptible d’avoir un impact sur le secteur à long terme. Le secteur immobilier est désormais mieux préparé et s’est déjà adapté aux outils numériques. Les campagnes d’inoculation rapides renforcent également la confiance et la situation n’est pas aussi mauvaise qu’elle ne l’était en avril 2020. L’impact se fera probablement sentir jusqu’au deuxième trimestre de l’exercice 2021, après quoi nous espérons que la situation commencera à s’améliorer, donnant une impulsion au secteur, ” il dit.

Ashish Sarin, PDG d’AlphaCorp, déclare: «Aujourd’hui, la deuxième vague de coronavirus a imprégné l’incertitude dans le secteur, entraînant une pause temporaire, mais les développeurs sont désormais mieux préparés et bien familiarisés avec le savoir-faire d’une pandémie. Le secteur immobilier indien est désormais un marché d’acheteurs et le programme d’inoculation en cours renforce la confiance des acheteurs. Il est fort probable que le secteur reprenne sa croissance à partir du deuxième trimestre de l’exercice 2021. Nous verrons un flux constant d’investissements qui garantira des opportunités de croissance avec des rendements plus élevés. L’arrêt sera à court terme et les acclamations et la confiance dans le marché reviendront dès que la courbe de Covid sera ralentie. »

Certains développeurs affirment que la deuxième vague de Coronavirus a apporté de l’incertitude dans le segment de l’immobilier et que son impact se fera sentir à travers les nouveaux lancements, les visites de sites et les ventes immobilières.

«Aujourd’hui, les acheteurs potentiels interviennent avec prudence et les restrictions de verrouillage ou les réglementations de mouvement dans divers États entraîneront un retard dans le processus de prise de décision. Cependant, le segment de l’immobilier a fait preuve d’un esprit et d’une résilience indomptables face à la pandémie et est mieux préparé maintenant. Nous assisterons à une reprise de l’économie indienne dès que les gens seront vaccinés et qu’une reprise rapide est inévitable. La montée en puissance des sentiments des investisseurs se traduira par une croissance régulière du secteur », déclare Mukul Bansal, directeur de Motia Group.

Les experts de l’industrie disent que la deuxième vague a secoué la nation entière avec l’administration. En raison du blocage dans presque tout le pays, les activités économiques et la demande ont ralenti. Le secteur immobilier est lui aussi affecté par la deuxième vague. Ainsi, le 1er trimestre 2021 se traduira par des chiffres de ventes et des visites de sites faibles.

Cependant, «si vous voyez le passé, après la 1ère vague et le lock-out où personne ne pouvait anticiper le cours futur, l’immobilier avait bien rebondi. Les 3e et 4e trimestres de 2020-2021 ont montré des ventes à volume élevé et des fermetures rapides. La plupart des stocks résidentiels prêts à emménager s’étaient épuisés au cours de ces 2 trimestres et l’immobilier commercial pré-loué de qualité a connu un afflux d’investissements important. La montée en flèche des équipements, les normes de sécurité élevées et bien entretenues et la faible densité de vie sont à l’origine de la hausse des ventes résidentielles et de la grande confiance des investisseurs dans les propriétés commerciales louées », déclare Ashish Thapar, directeur général, T and T Realty Services .

La pandémie, cependant, a montré une chose claire: il est temps de planifier à court terme plutôt qu’à long terme en raison de l’incertitude sur le marché.

Vineet Taing, président du Vatika Business Center, déclare: «De nombreuses entreprises qui planifiaient sur le long terme, leurs plans d’expansion et leurs futurs besoins en espaces de bureaux avec des espaces loués se sont toutefois arrêtées avec la résurgence de Covid-19. Le moment est peut-être venu d’avoir une vision à court terme et de passer aux centres d’affaires et aux espaces de bureaux équipés, qui sont les mieux adaptés en raison de leur flexibilité pour monter ou descendre de gamme, des conditions de location plus faciles et une disponibilité immédiate.

